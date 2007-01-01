В Калужской области приставы собрали более 210 миллионов рублей алиментов для детей

С начала 2026 года калужские судебные приставы помогли детям получить более 210 миллионов рублей алиментов. Эти деньги взыскивали с родителей, которые не платили на содержание своих детей добровольно.

Работа идёт в рамках всероссийской акции, направленной на защиту прав несовершеннолетних. Алиментные дела — одно из главных направлений работы приставов в регионе.

Но в целом таких дел становится меньше. Если в мае прошлого года у приставов было более 5,2 тысячи исполнительных производств по алиментам, то к маю 2026-го их осталось 5022 — на 200 дел меньше.

При этом денег удаётся взыскать больше. За четыре месяца 2026 года собрано на 20 миллионов рублей больше, чем за тот же период годом ранее. А в 91% случаев дети вообще получают положенные выплаты — это высокий показатель, сообщили в Управлении ФССП по Калужской области.