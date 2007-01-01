Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области приставы собрали более 210 миллионов рублей алиментов для детей
Общество

В Калужской области приставы собрали более 210 миллионов рублей алиментов для детей

Дмитрий Ивьев
27.05, 11:04
0 122
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С начала 2026 года калужские судебные приставы помогли детям получить более 210 миллионов рублей алиментов. Эти деньги взыскивали с родителей, которые не платили на содержание своих детей добровольно.

Работа идёт в рамках всероссийской акции, направленной на защиту прав несовершеннолетних. Алиментные дела — одно из главных направлений работы приставов в регионе.

Но в целом таких дел становится меньше. Если в мае прошлого года у приставов было более 5,2 тысячи исполнительных производств по алиментам, то к маю 2026-го их осталось 5022 — на 200 дел меньше.

При этом денег удаётся взыскать больше. За четыре месяца 2026 года собрано на 20 миллионов рублей больше, чем за тот же период годом ранее. А в 91% случаев дети вообще получают положенные выплаты — это высокий показатель, сообщили в Управлении ФССП по Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZrSGRpZ2tWMWs3bllXaEdvaDhJSmc9PSIsInZhbHVlIjoiOWh3Q3Rucm1kdFB2VkNsVHpBdFBXNFNkSklNamh3eFN3MWM4Wnk1V0NYdURiU0d1RVNVdWdvSVBSeExKd3UwU05GQ1VLRHF4WGlqMEZTY2hQZDE0SjJsWXNCbW5yclpEMEdzbVI3OFU1UEt4Zk9INnR4bDkvd0I4L2lrZVZPdEV4SGxwcEU1aUcySldvMHN6YWFZc1dXR1BGY2lkaVlETzZ6ZVlPdjUvUXVqdnlHbHZIUXEvczJOWUtaR0dJRGg3SXBqRXQwQmhDaFFHUnlXd29LRGMzbjZaRWVWdkl6UGFhM2xJTlR5WldKVGtLWHNLM3kzbjB2b1Vma25uN2xYTnVqWWc4YVVJTk5XOU9uLzNTSW1sSkowWHZnUHZ3SWlzL3F4dm9vRlZibDVQdUo5L2xGWlVoT2NyU3AyWVdXVm0zRWphMXR3U2YzYU5wdWUvMVl5Q0RoMDRIUjEwZncrcnREY2xJKzFpRit6UklxaDdrL2Z6cVlrU0hIeEVMalFmTGtYSnJwb2FDOFk0S0h4bklFdDc2RkZnT1ZuTTJtd2RBdG9Yb01mK1p4SC9BcXlzb2dhczRHOG9rSVRPYWhtUSIsIm1hYyI6IjQ1NjRhNTQ4Njk2MGNmYTVmNTY3YmFhZWUxNmYxYzQ4NjdmNzk4OTUzMTk2MDkyZTY0MWM1NGM4MmIwMDUzMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJhdlB4ZWhyMzVYdGhpTDhTQldnRVE9PSIsInZhbHVlIjoiekFJVWlnWDVhYXZqcUNqUHQ5dk5nUGFFdDJqdWFZZmpjRVNEQ2xJYStvN1Q1THp1dVp1NEpBZUdqZ3IrVW5xVnlTOXlPUk5XZ1RUL2dMUXY3VFhLaTZmUW9YZ2ZGUk1YSFhwMkhoZzhSdWl3T3hRMTg3aWJnd0MzblkyRTVzeXd6eFpNb1Npa2JHdC9pYUp0dk8vMTdUZnFCVTBESkdpUGcxbHlIbWVhc3R5K05KMWpmeVJoN21rbGZpWFJsRUJueTg2aGh3S2NNSHZrMTBGMjVkNXJQbUdtc1VhSWZINXlvWmRYOWZyTzhQQXgzdU9rN0YyWkg1bVJ0VnBWS2JkTEx5dzFtYUR1azhha0ZZSllBYWV2dUZCMjRzWlc4dTAwQ0EzUXhOTThVMTV5ckkvQjdXdTFJOTBNeTJvUzJWZi9mbCtZTzBVUHAzOUVUU3gwMHQxR29FMXEranFZZ2ZLYUdRMXAyODhDQlllc3VJZXpJWkplZzA2SVJaVkpuQzBOa3g2VCtyc3ZHU041WERmclVHVEhUTzQ0aGZPL2EvcXJxNmlPWU9nQ3RydFBEVmg3T1JkcW1naVJBd0hzTjd4VXRMU0t4enE2RWtHQ2tBZ1k4a2w4eU40UTY0SzUwbjlDc284Nk1Ea1ZnbStHVkNrNlVkbWRtcnFnVFFqQmp5Vmk4U1UxYll6UFJ1UklYT0RLQ1A0UUxZWnE0QmdEY3lmazdwR3BWclkwM1o2MXg4NVRnRUthWTlFdlZWeHNwdDBZR3lVTlhQWndGaERMYXhvTEd6ZmRHTndNYWZSZ2F0bDV0NjNjWUc1bFNSb3RXakROWHlVQmd4dkJiZE5DdTBwZSIsIm1hYyI6IjdkODY2NDViMDY3MjhhNGEyYjhlN2ViNWEzYWM4ZGFjZDc1MjVlYmI4NzdhYzU5NjAwMDgwM2I2N2ZmZGM2NDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+