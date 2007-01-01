Как «Фуяо» укрепляет экономику, кадры и повседневную жизнь
В Калужской области есть производства, которыми гордятся не за прошлые заслуги, а за реальные дела сегодня.
Завод «Фуяо Стекло Рус» доказывает: регион способен выпускать продукцию, которая востребована, а работать на производстве — значит иметь стабильность и строить карьеру.
Калужский завод — часть глобальной корпорации Fuyao Group, входящей в топ-3 производителей автостекла в мире. Но главное не это. Главное, что калужская площадка стала узнаваемым брендом в автоиндустрии.
Поколение профессионалов
До санкций калужское стекло поставляли на конвейеры не только в России, но и в Европе. А это требует абсолютной точности и высокого качества.
Сегодня география изменилась, но качество никуда не делось. Завод заключил контракты с Geely и Chery — двумя китайскими гигантами, которые активно наращивают присутствие в России. Выбрали калужское стекло — значит, оно действительно достойное.
Но есть и еще одна победа, не менее важная для региона. «Фуяо» стал одним из заводов в нашей области, на котором, придя без опыта, за три месяца можно стать полноценным специалистом. Наставники обучают новичков прямо на рабочем месте. При этом зарплата и полный соцпакет — с первого рабочего дня.
Среди сотрудников много молодежи. Берут на завод с 18 лет. Предприятие растит свое поколение профессионалов — тех, кто остается в Калуге, строит здесь карьеру и связывает с регионом свое будущее.
Стекло, которое прошло проверку
Ассортимент калужского завода давно вышел за рамки стандартных стекол для иномарок и российских производителей, для легковых и грузовых автомобилей. Здесь производят то, что еще вчера считалось премиальной экзотикой: стекла с термальным напылением (летом салон не раскаляется, зимой тепло сохраняется дольше), акустические панели, гасящие шум дороги, и лобовые панели с HUD‑проекцией, выводящие навигацию прямо перед глазами водителя.
Правильная геометрия, оптическая чистота, ударопрочность — это ежедневный производственный стандарт. Малейшее отклонение не проходит: контроль качества очень строгий. Каждое стекло проверяют на прочность, искажения, надежность в экстренных ситуациях. Потому что стекло в машине — это не просто комфорт, а безопасность водителя и пассажиров.
И когда вы сядете в автомобиль, в котором летом не жарко, зимой не холодно, а в салоне тихо, знайте: возможно, за этим стоит обычная смена на калужском заводе «Фуяо».
Взгляд в будущее
Объемы заказов на «Фуяо» растут, идет модернизация оборудования и набирается персонал. Только за апрель пришли 40 новых сотрудников, в мае набор еще больше. Потребность в кадрах увеличивается, но подход остается прежним: вкладываться в обучение, быт и развитие сотрудников.
Иногородним предоставляют жилье: у завода собственное общежитие — восемь корпусов. Можно заселиться одному или с семьей.
Добираться на работу удобно: корпоративные автобусы возят сотрудников даже из отдаленных районов — из Воротынска и с Калуги‑2. А в столовой отлично кормят: если обедаешь на заводе — компания компенсирует, если приносишь с собой — эту сумму просто добавляют к зарплате.
Рабочей одеждой обеспечивают полностью.
Пространства для людей обновляют: после ремонта переговорных и столовой приводят в порядок раздевалки и комнаты отдыха. А на улице появится еще одна беседка.
Это не только повышает конкурентоспособность предприятия, но и укрепляет промышленный потенциал региона.
г. Калуга, 1‑й Автомобильный проезд, 6.
Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13
