Как «Фуяо» укрепляет экономику, кадры и повседневную жизнь

В Калужской области есть производства, которыми гордятся не за прошлые заслуги, а за реальные дела сегодня.

Завод «Фуяо Стекло Рус» доказывает: регион способен выпускать продукцию, которая востребована, а работать на производстве — ​значит иметь стабильность и строить карьеру.

Калужский завод — ​часть глобальной корпорации Fuyao Group, входящей в топ-3 производителей автостекла в мире. Но главное не это. Главное, что калужская площадка стала узнаваемым брендом в автоиндустрии.

Поколение профессионалов

До санкций калужское стекло поставляли на конвейеры не только в России, но и в Европе. А это требует абсолютной точности и высокого качества.

Сегодня география изменилась, но качество никуда не делось. Завод заключил контракты с Geely и Chery — ​двумя китайскими гигантами, которые активно наращивают присутствие в России. Выбрали калужское стекло — ​значит, оно действительно достойное.

Но есть и еще одна победа, не менее важная для региона. «Фуяо» стал одним из заводов в нашей области, на котором, придя без опыта, за три месяца можно стать полноценным специалистом. Наставники обучают новичков прямо на рабочем месте. При этом зарплата и полный соцпакет — ​с первого рабочего дня.

Среди сотрудников много молодежи. Берут на завод с 18 лет. Предприятие растит свое поколение профессионалов — ​тех, кто остается в Калуге, строит здесь карьеру и связывает с регионом свое будущее.

Стекло, которое прошло проверку

Ассортимент калужского завода давно вышел за рамки стандартных стекол для иномарок и российских производителей, для легковых и грузовых автомобилей. Здесь производят то, что еще вчера считалось премиальной экзотикой: стекла с термальным напылением (летом салон не раскаляется, зимой тепло сохраняется дольше), акустические панели, гасящие шум дороги, и лобовые панели с HUD‑проек­цией, выводящие навигацию прямо перед глазами водителя.

Правильная геометрия, оптическая чистота, ударопрочность — ​это ежедневный производственный стандарт. Малейшее отклонение не проходит: контроль качества очень строгий. Каждое стекло проверяют на прочность, искажения, надежность в экстренных ситуациях. Потому что стекло в машине — ​это не просто комфорт, а безопасность водителя и пассажиров.

И когда вы сядете в автомобиль, в котором летом не жарко, зимой не холодно, а в салоне тихо, знайте: возможно, за этим стоит обычная смена на калужском заводе «Фуяо».

Взгляд в будущее

Объемы заказов на «Фуяо» растут, идет модернизация оборудования и набирается персонал. Только за апрель пришли 40 новых сотрудников, в мае набор еще больше. Потребность в кадрах увеличивается, но подход остается прежним: вкладываться в обучение, быт и развитие сотрудников.

Иногородним предоставляют жилье: ​у завода собственное общежитие — ​восемь корпусов. Можно заселиться одному или с семьей.

Добираться на работу удобно: корпоративные автобусы возят сотрудников даже из отдаленных районов — ​из Воротынска и с Калуги‑2. А в столовой отлично кормят: если обедаешь на заводе — ​компания компенсирует, если приносишь с собой — ​эту сумму просто добавляют к зарплате.

Рабочей одеждой обеспечивают полностью.

Пространства для людей обновляют: после ремонта переговорных и столовой приводят в порядок раздевалки и комнаты отдыха. А на улице появится еще одна беседка.

Это не только повышает конкурентоспособность предприятия, но и укрепляет промышленный потенциал региона.

