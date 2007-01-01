Гордость на фоне ракеты «Восток»

В минувшую среду, 20 мая, в Калуге прошла церемония награждения премией «Гордость Калужской области». Дипломы победителям вручали в Инновационном культурном центре. Своеобразной декорацией стала знаменитая ракета «Восток», которую было отлично видно сквозь огромные панорамные окна зала.

«Восток» как один из главных символов гордости страны стал и символом преемственности традиций.

Двадцать предприятий и организаций региона калужане посчитали достойными нести звание «Гордость Калужской области».

Нам есть чем гордиться

На символ страны обратил внимание генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга» Павел Коренюгин, выступая с приветственным словом к победителям проекта «Гордость Калужской области».

— Я рад быть здесь, у знаменитой ракеты. Эта панорама за окном по-настоящему вдохновляет, — сказал Павел Коренюгин. — Понимаешь, что сегодня в регионе можно и нужно трудиться, развиваться и двигаться только вперед. Миг получения заслуженной награды длится несколько секунд, но за ним стоит ежедневный труд ваших коллективов, вопросы и задачи, которые приходится решать 24/7. Время сегодня непростое и интересное: с одной стороны, новые технологии и искусственный интеллект, с другой — давление и санкции. Однако мы все равно идем вперед. И только вперед! Желаю вам никогда не останавливаться, и пусть ваш труд по достоинству вознаграждается! — резюмировал генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга».

Проект «Гордость Калужской области» медиахолдинг «Комсомольская правда — Калуга» проводит уже несколько лет. Возникший как потребность рассказать о людях и предприятиях, которыми гордится регион и чья известность распространилась не только здесь, но и далеко за пределами, этот проект стал ежегодным.

Он востребован и жителями области, и самими потенциальными участниками.

Как в прошлые годы, на протяжении нескольких месяцев на сайте kp40.ru — самом посещаемом новостном портале Калужской области — жители голосовали за лучшие предприятия и организации. В результате было выбрано 20 лучших из лучших.

Руководители и представители победителей собрались в ИКЦ.

Так держать!

Победители проекта «Гордость Калужской области» — это предприятия, которые выбрали калужане, однако не стоит забывать, что это флагманы экономики, здравоохранения, других сфер жизни региона. Именно они продвигают область на всероссийский уровень.

И именно они дают возможность Калужской области уверенно находиться в числе лучших регионов страны.

Об этом, выступая перед победителями, напомнил советник губернатора Калужской области Андрей Ильницкий.

— Друзья, помните китайскую поговорку: «Не виделись день, а будто три осени прошло»? — сказал Андрей Ильницкий. — С нее президент России Владимир Путин начал встречу с Си Цзиньпином. Я это говорю к тому, что со многими из вас мы уже виделись на вручении этой премии в прошлом году и приятно, что ваши компании остаются в тонусе, а народ продолжает за вас голосовать. Это дорогого стоит. Пожелаю вам гордиться своим делом, растить молодые кадры, оставаться яркими и харизматичными. Так держать!

Тему патриотизма в наше время поднимали многие победители. Один из них — главный врач Калужской областной стоматологической поликлиники Владимир Цуканов.

— Для нас очень ценно и важно получить награду именно в этот год — год проведения специальной военной операции, — отметил он в своей речи. - Еще во время Великой Отечественной войны наш великий боец писал следующие строки, которые и сегодня очень актуальны: В нашей грозной священной войне

Нет различия меж фронтом и тылом.

То, что делал ты,

делай вдвойне

С неустанным старанием и пылом. И мы с вами своей работой крепим обороноспособность нашей великой России!

Смотрим в будущее

Один из тех, кто вручал дипломы победителей проекта, заместитель главы городского округа Калуги, начальник управления экономики и имущественных отношений города Роман Евстратов, помимо своей основной работы читает лекции в Калужском филиале президентской академии РАНХиГС. Ему как никому другому понятна и ясна другая цель проекта «Гордость Калужской области».

Это возможность показать подрастающему поколению, что жить и работать в регионе престижно и почетно.

— Меня радует название премии — «Гордость Калужской области», но вот что я заметил: когда спрашиваешь студентов, чем они гордятся в нашем городе, те зависают. Музей космонавтики — и все! А ведь предприятий, которыми стоит гордиться, десятки. Их продукция предназначена для нужд страны, далеко за пределы региона. И когда я это рассказываю, ребята начинают удивляться: а ведь правда, есть чем гордиться. И главное, за каждым из вас, руководителей, стоит большой коллектив. Это звание возможно только благодаря их труду.

Церемония в Инновационном культурном центре Калуги стала не просто вручением наград, а символом стойкости и преемственности. Гордость региона — это не только космическое прошлое, но и ежедневный трудовой подвиг его жителей. Двадцать предприятий-победителей доказали, что санкции и вызовы не сломили их дух. Как подчеркнули и генеральный директор медиахолдинга, и советник губернатора, сегодня тыл работает, как фронт. И главное открытие вечера — у детей есть время узнать, кем и чем гордиться. Проект жив, пока жива вера в свое дело.

