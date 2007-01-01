Гордость на фоне ракеты «Восток»
Гордость на фоне ракеты «Восток»

27.05, 10:17
В минувшую среду, 20 мая, в Калуге прошла церемония награждения премией «Гордость Калужской области». Дипломы победителям вручали в Инновационном культурном центре. Своеобразной декорацией стала знаменитая ракета «Восток», которую было отлично видно сквозь огромные панорамные окна зала.

«Восток» как один из главных символов гордости страны стал и символом преемственности традиций.

Двадцать предприятий и организаций региона калужане посчитали достойными нести звание «Гордость Калужской области».

Нам есть чем гордиться

На символ страны обратил внимание генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга» Павел Коренюгин, выступая с приветственным словом к победителям проекта «Гордость Калужской области».

— Я рад быть здесь, у знаменитой ракеты. Эта панорама за окном по-настоящему вдохновляет, — сказал Павел Коренюгин. — Понимаешь, что сегодня в регионе можно и нужно трудиться, развиваться и двигаться только вперед.

Миг получения заслуженной награды длится несколько секунд, но за ним стоит ежедневный труд ваших коллективов, вопросы и задачи, которые приходится решать 24/7. Время сегодня непростое и интересное: с одной стороны, новые технологии и искусственный интеллект, с другой — давление и санкции.

Однако мы все равно идем вперед. И только вперед! Желаю вам никогда не останавливаться, и пусть ваш труд по достоинству вознаграждается! — резюмировал генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга».

Проект «Гордость Калужской области» медиахолдинг «Комсомольская правда — Калуга» проводит уже несколько лет. Возникший как потребность рассказать о людях и предприятиях, которыми гордится регион и чья известность распространилась не только здесь, но и далеко за пределами, этот проект стал ежегодным.

Он востребован и жителями области, и самими потенциальными участниками.

Как в прошлые годы, на протяжении нескольких месяцев на сайте kp40.ru — самом посещаемом новостном портале Калужской области — жители голосовали за лучшие предприятия и организации. В результате было выбрано 20 лучших из лучших.

Руководители и представители победителей собрались в ИКЦ.

Так держать!

Победители проекта «Гордость Калужской области» — это предприятия, которые выбрали калужане, однако не стоит забывать, что это флагманы экономики, здравоохранения, других сфер жизни региона. Именно они продвигают область на всероссийский уровень.

И именно они дают возможность Калужской области уверенно находиться в числе лучших регионов страны.

Об этом, выступая перед победителями, напомнил советник губернатора Калужской области Андрей Ильницкий.

— Друзья, помните китайскую поговорку: «Не виделись день, а будто три осени прошло»? — сказал Андрей Ильницкий. — С нее президент России Владимир Путин начал встречу с Си Цзиньпином.

Я это говорю к тому, что со многими из вас мы уже виделись на вручении этой премии в прошлом году и приятно, что ваши компании остаются в тонусе, а народ продолжает за вас голосовать. Это дорогого стоит.

Пожелаю вам гордиться своим делом, растить молодые кадры, оставаться яркими и харизматичными. Так держать!

Тему патриотизма в наше время поднимали многие победители. Один из них — главный врач Калужской областной стоматологической поликлиники Владимир Цуканов.

— Для нас очень ценно и важно получить награду именно в этот год — год проведения специальной военной операции, — отметил он в своей речи. - Еще во время Великой Отечественной войны наш великий боец писал следующие строки, которые и сегодня очень актуальны:

В нашей грозной священной войне
Нет различия меж фронтом и тылом.
То, что делал ты,
делай вдвойне
С неустанным старанием и пылом.

И мы с вами своей работой крепим обороноспособность нашей великой России!

Смотрим в будущее

Один из тех, кто вручал дипломы победителей проекта, заместитель главы городского округа Калуги, начальник управления экономики и имущественных отношений города Роман Евстратов, помимо своей основной работы читает лекции в Калужском филиале президентской академии РАНХиГС. Ему как никому другому понятна и ясна другая цель проекта «Гордость Калужской области».

Это возможность показать подрастающему поколению, что жить и работать в регионе престижно и почетно.

— Меня радует название премии — «Гордость Калужской области», но вот что я заметил: когда спрашиваешь студентов, чем они гордятся в нашем городе, те зависают.

Музей космонавтики — и все! А ведь предприятий, которыми стоит гордиться, десятки.

Их продукция предназначена для нужд страны, далеко за пределы региона. И когда я это рассказываю, ребята начинают удивляться: а ведь правда, есть чем гордиться.

И главное, за каждым из вас, руководителей, стоит большой коллектив. Это звание возможно только благодаря их труду.

Церемония в Инновационном культурном центре Калуги стала не просто вручением наград, а символом стойкости и преемственности. Гордость региона — это не только космическое прошлое, но и ежедневный трудовой подвиг его жителей. Двадцать предприятий-победителей доказали, что санкции и вызовы не сломили их дух. Как подчеркнули и генеральный директор медиахолдинга, и советник губернатора, сегодня тыл работает, как фронт. И главное открытие вечера — у детей есть время узнать, кем и чем гордиться. Проект жив, пока жива вера в свое дело.

Полный список победителей премии «Гордость Калужской области»

  1. ПАО «КАДВИ»
  2. АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
  3. ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»
  4. Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»
  5. ООО «Меркатор Калуга»
  6. ООО «Автомобильные технологии»
  7. ООО «Калужский Цветочный Холдинг»
  8. ООО «Фуяо Стекло Рус»
  9. ООО «Полигон ЖБЦ»
  10. АБ ИнБев Эфес/Напитки Вместе
  11. ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»
  12. Государственное предприятие «Калугафармация»
  13. ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К. А. Тимирязева, Калужский филиал
  14. Этнографический парк-музей «Этномир»
  15. Калужский филиал ПАО «Ростелеком»
  16. ГБУК КО «Калужский областной театр юного зрителя»
  17. Обнинский институт атомной энергетики
  18. АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
  19. Сеть магазинов «ФЕРМА»
  20. ООО «Агрофирма Оптина»

