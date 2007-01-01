Гордость на фоне ракеты «Восток»
В минувшую среду, 20 мая, в Калуге прошла церемония награждения премией «Гордость Калужской области». Дипломы победителям вручали в Инновационном культурном центре. Своеобразной декорацией стала знаменитая ракета «Восток», которую было отлично видно сквозь огромные панорамные окна зала.
«Восток» как один из главных символов гордости страны стал и символом преемственности традиций.
Двадцать предприятий и организаций региона калужане посчитали достойными нести звание «Гордость Калужской области».
Нам есть чем гордиться
На символ страны обратил внимание генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга» Павел Коренюгин, выступая с приветственным словом к победителям проекта «Гордость Калужской области».
— Я рад быть здесь, у знаменитой ракеты. Эта панорама за окном по-настоящему вдохновляет, — сказал Павел Коренюгин. — Понимаешь, что сегодня в регионе можно и нужно трудиться, развиваться и двигаться только вперед.
Миг получения заслуженной награды длится несколько секунд, но за ним стоит ежедневный труд ваших коллективов, вопросы и задачи, которые приходится решать 24/7. Время сегодня непростое и интересное: с одной стороны, новые технологии и искусственный интеллект, с другой — давление и санкции.
Однако мы все равно идем вперед. И только вперед! Желаю вам никогда не останавливаться, и пусть ваш труд по достоинству вознаграждается! — резюмировал генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга».
Проект «Гордость Калужской области» медиахолдинг «Комсомольская правда — Калуга» проводит уже несколько лет. Возникший как потребность рассказать о людях и предприятиях, которыми гордится регион и чья известность распространилась не только здесь, но и далеко за пределами, этот проект стал ежегодным.
Он востребован и жителями области, и самими потенциальными участниками.
Как в прошлые годы, на протяжении нескольких месяцев на сайте kp40.ru — самом посещаемом новостном портале Калужской области — жители голосовали за лучшие предприятия и организации. В результате было выбрано 20 лучших из лучших.
Руководители и представители победителей собрались в ИКЦ.
Так держать!
Победители проекта «Гордость Калужской области» — это предприятия, которые выбрали калужане, однако не стоит забывать, что это флагманы экономики, здравоохранения, других сфер жизни региона. Именно они продвигают область на всероссийский уровень.
И именно они дают возможность Калужской области уверенно находиться в числе лучших регионов страны.
Об этом, выступая перед победителями, напомнил советник губернатора Калужской области Андрей Ильницкий.
— Друзья, помните китайскую поговорку: «Не виделись день, а будто три осени прошло»? — сказал Андрей Ильницкий. — С нее президент России Владимир Путин начал встречу с Си Цзиньпином.
Я это говорю к тому, что со многими из вас мы уже виделись на вручении этой премии в прошлом году и приятно, что ваши компании остаются в тонусе, а народ продолжает за вас голосовать. Это дорогого стоит.
Пожелаю вам гордиться своим делом, растить молодые кадры, оставаться яркими и харизматичными. Так держать!
Тему патриотизма в наше время поднимали многие победители. Один из них — главный врач Калужской областной стоматологической поликлиники Владимир Цуканов.
— Для нас очень ценно и важно получить награду именно в этот год — год проведения специальной военной операции, — отметил он в своей речи. - Еще во время Великой Отечественной войны наш великий боец писал следующие строки, которые и сегодня очень актуальны:
В нашей грозной священной войне
Нет различия меж фронтом и тылом.
То, что делал ты,
делай вдвойне
С неустанным старанием и пылом.
И мы с вами своей работой крепим обороноспособность нашей великой России!
Смотрим в будущее
Один из тех, кто вручал дипломы победителей проекта, заместитель главы городского округа Калуги, начальник управления экономики и имущественных отношений города Роман Евстратов, помимо своей основной работы читает лекции в Калужском филиале президентской академии РАНХиГС. Ему как никому другому понятна и ясна другая цель проекта «Гордость Калужской области».
Это возможность показать подрастающему поколению, что жить и работать в регионе престижно и почетно.
— Меня радует название премии — «Гордость Калужской области», но вот что я заметил: когда спрашиваешь студентов, чем они гордятся в нашем городе, те зависают.
Музей космонавтики — и все! А ведь предприятий, которыми стоит гордиться, десятки.
Их продукция предназначена для нужд страны, далеко за пределы региона. И когда я это рассказываю, ребята начинают удивляться: а ведь правда, есть чем гордиться.
И главное, за каждым из вас, руководителей, стоит большой коллектив. Это звание возможно только благодаря их труду.
Церемония в Инновационном культурном центре Калуги стала не просто вручением наград, а символом стойкости и преемственности. Гордость региона — это не только космическое прошлое, но и ежедневный трудовой подвиг его жителей. Двадцать предприятий-победителей доказали, что санкции и вызовы не сломили их дух. Как подчеркнули и генеральный директор медиахолдинга, и советник губернатора, сегодня тыл работает, как фронт. И главное открытие вечера — у детей есть время узнать, кем и чем гордиться. Проект жив, пока жива вера в свое дело.
Полный список победителей премии «Гордость Калужской области»
- ПАО «КАДВИ»
- АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
- ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»
- Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»
- ООО «Меркатор Калуга»
- ООО «Автомобильные технологии»
- ООО «Калужский Цветочный Холдинг»
- ООО «Фуяо Стекло Рус»
- ООО «Полигон ЖБЦ»
- АБ ИнБев Эфес/Напитки Вместе
- ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»
- Государственное предприятие «Калугафармация»
- ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К. А. Тимирязева, Калужский филиал
- Этнографический парк-музей «Этномир»
- Калужский филиал ПАО «Ростелеком»
- ГБУК КО «Калужский областной театр юного зрителя»
- Обнинский институт атомной энергетики
- АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
- Сеть магазинов «ФЕРМА»
- ООО «Агрофирма Оптина»
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.