В Калуге умерла известная журналистка Лариса Нуштаева

Коллеги и зрители прощаются с Ларисой Нуштаевой — человеком, который почти полвека работал в СМИ и более тридцати лет посвятил ГТРК «Калуга».

Лариса пришла на ГТРК в 1993 году и быстро стала одной из самых узнаваемых фигур местного телевидения. Семь лет она вела душевную программу «Огни небольшого города», куда приходили гости самых разных профессий.

Позже Лариса перешла на работу за кадр: стала шеф-редактором, помогала осваиваться молодым журналистам, курировала ежемесячную программу «Православие». Её опыт и внимательное отношение к делу высоко ценили в коллективе.

За годы работы Лариса Нуштаева получила множество наград — государственных, областных и ведомственных.

Дата и время прощания пока не сообщаются.