АГР в цифрах: формула успеха калужского автогиганта

26.05, 13:55
Что делает предприятие по-настоящему успешным? В рамках проекта «Работодатель года» мы решили ответить на этот вопрос, взглянув на Калужский автозавод АГР Холдинга не через привычные отчеты, а через конкретные цифры. Давайте разберем, из чего складывается формула успеха одного из главных предприятий региона.

3 года — ровно столько исполнилось калужскому заводу АГР холдинга 19 мая. За это время предприятие прошло путь от перезапуска площадки до запуска производства полного цикла. Хотя сама площадка в Калуге гораздо старше: раньше здесь работал завод Volkswagen, так что традиции автопрома в этих стенах живут уже много лет.

11000 человек — столько специалистов трудится во всем холдинге «АГР». Но больше половины из них, а именно 6512 сотрудников, работают в Калуге на автомобильном заводе и на заводе по производству двигателей. Это делает калужскую площадку крупнейшим активом компании.

2500 человек — рекордное количество сотрудников, которых набрали всего за полтора месяца. Подбор стартовал в середине декабря, перед новогодними праздниками, и к середине февраля 2026 года завод начал работу в 3 смены. Так быстро собрать команду — редкость даже для крупных корпораций.

36 лет — средний возраст сотрудника завода. Это значит, что на предприятие приходят не только вчерашние выпускники, но и опытные специалисты, которые ищут стабильную работу с перспективами. За время работы коллектив вырос и в семейном смысле: 55 браков было заключено за 1,5 года и у сотрудников родились 157 детей.

21929 автомобилей — столько кроссоверов TENET T7 продали за первые четыре месяца 2026 года. Эта цифра позволяет модели уверенно держаться в лидерах сегмента SUV.

— За короткое время марка Tenet вошла в топ-3 по продажам. В этом году калужский бренд автомобилей планирует занять более 10% российского авторынка, — говорил недавно губернатор калужской области Владислав Шапша.

150000 двигателей в год — такую мощность будет иметь новый моторный завод в Калуге, который запустили совместно с китайским партнером Defetoo. Позже мощность планируют увеличить до 300000.

6500 человек прошли очные обучения за 2025—2026 годы. Это обучения, направленные на развитие профессиональных компетенций сотрудников, блок законодательных обучений, а также развитие мастеров и бригадиров. Еще более 5000 человек повышали квалификацию в онлайн-формате.

350 студентов — столько практикантов из колледжей и вузов успешно совмещают работу и учебу. Они проходят практику и уже трудоустроены на заводе. Предприятие сотрудничает с МГТУ имени Баумана, КТК, кадетским колледжем и многими другими. Студенты работают наравне со взрослыми и получают полную зарплату, так они сразу вливаются в коллектив и набираются опыта.

40+ маршрутов — столько направлений охватывает корпоративная доставка. Для сменных рабочих действуют 26 городских и 15 межгородских маршрутов (охват до 150 км: Малоярославец, Бабынино, Мещовск и другие).

113000 литров воды — столько выпили сотрудники завода в столовых только за четыре месяца, с января по апрель.

63190 обедов — столько в месяц съедается в заводской столовой.

Между тем хочется отметить, что цифры — это не просто статистика. За каждой из них — реальные люди, которые каждый день собирают автомобили, учатся, строят карьеру и растят семьи.

За три года АГР Холдинг показал, что современный автозавод в Калуге — это не только конвейер, но и комфортное рабочее место с понятными перспективами. Именно за такое сочетание производства и заботы о людях предприятие претендует на звание «Работодатель года».

