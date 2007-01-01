В Калуге умер известный музыкант Юрий Набойченко

О трагическом событии сообщила сестра артиста Оксана Набойченко.

По её словам, сердце Юрия Николаевича остановилось около 7 часов утра, 25 мая, прямо на операционном столе. Ему было 80 лет. Всего несколько дней назад музыкант отметил свой юбилей.

Коллеги, ученики и друзья вспоминают Юрия Набойченко как талантливого наставника, искреннего и отзывчивого человека, посвятившего жизнь музыке, людям и воспитанию молодых исполнителей.

Юрий Николаевич был известен как хормейстер, преподаватель музыки и вокала, а также бессменный руководитель ансамбля песни «Гагаринцы», который он возглавлял с 1976 года. За десятилетия творческой деятельности он воспитал не одно поколение музыкантов и артистов. Среди его учеников - солистка Мариинского театра Жанна Домбровская, актриса Калужского драматического театра Ольга Петрова, певец Дмитрий Логунов и хоровой дирижёр Ирина Босулаева (Зотова).

Прощальное служение состоится 27 мая в 12:00 в большом зале Церкви евангельских христиан-баптистов по адресу: переулок Труда, 10.

Проводить Юрия Николаевича в последний путь смогут все, кто знал его, учился у него, выходил с ним на сцену или просто был знаком с этим светлым человеком. Захоронение пройдёт на Шопинском кладбище.