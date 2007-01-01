Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге умер известный музыкант Юрий Набойченко
Новость дня Общество

В Калуге умер известный музыкант Юрий Набойченко

Евгения Родионова
26.05, 12:09
0 1183
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

О трагическом событии сообщила сестра артиста Оксана Набойченко.

По её словам, сердце Юрия Николаевича остановилось около 7 часов утра, 25 мая, прямо на операционном столе. Ему было 80 лет. Всего несколько дней назад музыкант отметил свой юбилей.

Коллеги, ученики и друзья вспоминают Юрия Набойченко как талантливого наставника, искреннего и отзывчивого человека, посвятившего жизнь музыке, людям и воспитанию молодых исполнителей.

Юрий Николаевич был известен как хормейстер, преподаватель музыки и вокала, а также бессменный руководитель ансамбля песни «Гагаринцы», который он возглавлял с 1976 года. За десятилетия творческой деятельности он воспитал не одно поколение музыкантов и артистов. Среди его учеников - солистка Мариинского театра Жанна Домбровская, актриса Калужского драматического театра Ольга Петрова, певец Дмитрий Логунов и хоровой дирижёр Ирина Босулаева (Зотова).

Прощальное служение состоится 27 мая в 12:00 в большом зале Церкви евангельских христиан-баптистов по адресу: переулок Труда, 10.

Проводить Юрия Николаевича в последний путь смогут все, кто знал его, учился у него, выходил с ним на сцену или просто был знаком с этим светлым человеком. Захоронение пройдёт на Шопинском кладбище.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
0%
50%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVmZXdJNitpVGxZcmlhMTFOSEJJYXc9PSIsInZhbHVlIjoiNHdOTTJxU240QW1rbC8zblZzZ1RJdHI3U3BVZXFRUEJSWUVOWnVhY1pWY244NkFNS2YwU2RCR3IzSVFTVUJ1V1hEMFE0Ly9sdlUxZmVwakxBVVp4VFM1SFFzTjgrZWlwSGFvOTJqUmtmU3FSQ3ROMUI5SkhQSGRYcVkzaHJrTDAxMG05SkxvekxUaFFFSTRobWZSZDJRKzdMUlQxUnl1dXRIc3pGd2szdDg2cm1icGJiSnpGdlkwTWpBdnRqNUdEOVJBRTROK1l0LzBpbDlveVh6MDdVTnR2dVViWWRDeEpucVJ3RXBYeXNwR1lXeGljNVUwYzZhQWlpNE5id1I0ck1KUmh5MENnK2hTYXpuRmhZTS9pZ0c2Sys0L21sQmlteXFBVDQ3WFhHQWVNcUxEemJ2NUk3TStwdWlaYzdUTGlMZ0NXa1FObW1xdXNpbGhZbjZCR0F3c05pREsydC9DU0xBUDRhT0t6aTZkZFJ6SlRram9idW1nTHNWNnJzYzhhUStYdTZRbWw0S3lvRjY0VlZxWlBFWDVqejdjZmlIeWsxbGh5bzY4QjBMTS9GR2hYL2drUE12TFFYaXhRVnkzbSIsIm1hYyI6ImYwNjg1M2Q2ZjVlYWJhMTQ2NWUxZjQyNmEzYmE2MGMyZGQwY2Q0ZTBhYTdmZTA3MGU0ZWUxMWNmYjZiNDk3M2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVGOVhHSWQ5SWNoZUFuR2pWdTN0ZVE9PSIsInZhbHVlIjoiTlVvT1ppcGtjaC8xaDY3bUw2dVlYc1R0RGlZRytIRXZUNGluVmQ3dmdGSGE0cmpON1hoM3hTRmlrclNUSlF4L1JWaE9STW1aR0tTWkdTeTFZVFhYS1FEOFVGWkpIOFdDcFRBNmRjSDBXNElQNFpWZEZ0cGUzY0h4Z09LeE56dlFTcmdwbTRzZkRBNG9YYmJyT2ZCcjBaS3ExWlp6Tmh0a1dLKzRuQlJvNTc5YnY3WGpVcE1JT2lQeXdIZklCSWNPaTIzUWtXMVgxOE5aYWlRY2FGUW5zUEZwZ2dXTzFxNWFDV0M4OG92VkZieFpsblhIR3VmQTJPNXQrSWdLc05kcWxod2hDS0kvb1BnNlVscjNleXp4QTFzbDM5M1p5bngzWDVxdStvSk9Vc043ZWxXVkh5V0hncU1WdW1hb3R5aVpjams3S2s1VVl2cnlPVVlIbFdON0ZsUThGWFRsL1hyZCs0RGpieWpQVjFCQXVaQ041bjFUUjFRMUIxODhCTnNvbitpbGpJSlN3Z0pYcE1qUnh6bnU1OXlZSmR6YUw5RmtOTFFKS3BybVBzd3IveEZvSDJTUFBEdTdCaHNWVXZydGx6c0poMzhUdnl4ZndYMWVVbzlkSUdDcFlCWW94UlRJZ1cwd29OUjdhVmkzN1JONWJ4TXZDSVFvVnpsc1EvUHZSR3JGOHNmbkZzWGxNdmRMd0J2MktaMkNlQmtwRmo2bSsvYnVYZjFrcTUxVExWTStXUEZYUitkMHVUenNicmV0bzRvWk9GR01EZHRZOURSMDYzQnBaU1lFZWdoOUVIbjlBMDA3dW9sd1l2S1FKUUVVUkdLSXVVWFkyUUxRSUlRbiIsIm1hYyI6IjMwMDI2NTZmYjBjZmZlZGM3ZTFhMDQ5Nzc2MTFhZmZiYTk0ODU1ZGNjZDFmMjRkN2M2YjgzMjc0OTI0YjVhZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+