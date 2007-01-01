Возле сквера Медсестёр несколько дней валяется туалетная кабинка для водителей
Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила горожанка в социальной сети.
По её словам, туалет для водителей маршрутов №25, 37, 91 и 93 валяется на тротуаре от улицы Суворова до автобусной остановки.
— Вонь на всю округу, - жалуется женщина. - Придумайте нормальные условия человеческие для водителей такой многолюдной остановки, действительно им и в туалет некуда сходить, была вот эта будка и та завалилась. Кстати, когда стояла - тоже вонь была, проходим мимо зажимая нос. (и это центр) Как-то стыдно за город.
— Специалисты выйдут на место и приведут туалет в надлежащее состояние, - прокомментировала ситуацию администрация города Калуги.
