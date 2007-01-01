Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество МТС установит свыше 50 базовых станций отечественного производства в Калужской области
Новость дня Общество

МТС установит свыше 50 базовых станций отечественного производства в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.05, 16:01
0 355
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

МТС сообщает, что к началу 2027 года число базовых станций российского производства в Калужской области вырастет до 52. Общее количество отечественного телеком-оборудования в 76 регионах России достигнет 3800 единиц.

В этом году российские базовые станции «ИРТЕЯ» выйдут в эфир практически во всех районах Калужской области. Больше всего российского «железа» установят в Сухиничском, Козельском, Думиничском и Дзержинском муниципальных округах.

В настоящее время уже запущены 33 базовые станции российского производства. Телеком-оборудование вводится в эксплуатацию специалистами МТС как в районных центрах (Козельск, Мещовск), так и малых населенных пунктах. Например, в деревне Усохи Людиновского района, где проживает всего 13 человек. Но теперь они наравне с жителями крупных городов могут пользоваться услугами связи, выходить в интернет, совершать покупки на маркетплейсах благодаря более устойчивому покрытию сети.

Оборудование работает в диапазонах LTE. Функционал включает в себя интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта. По условиям контракта «ИРТЕЯ» к 2030 году поставит МТС 20 тысяч базовых станций.

«В существующих реалиях важно быть независимым от внешних факторов в такой важной отрасли как связь. Мы в МТС развиваем собственные проекты импортозамещения в различных технологичных сферах, поэтому предоставление услуг на отечественном оборудовании – это логичный этап развития нашей инфраструктуры. «ИРТЕЯ» гармонично вплетается уже в существующую сеть и показывают стабильность работы. В этом году отечественные базовые станции появятся практически во всех районах региона, поэтому калужан ждет более устойчивое покрытие LTE», — прокомментировала директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6ImE0clk5TXhJdkg5Mk9EalhJRXZKaFE9PSIsInZhbHVlIjoiSmJ3T0E2QXlpRkVvZVdVZWZVOU04bmdHUDdxSS8zRk1YZUE2aTMyNEVxQTJocTVNODhyd1FnU1lJb0YvQlg1SFlzcUF5cEh0MkMyb3laMjZESHJHSjBhY2VRcW9oUEdNQnZHWHh1VWpWT2NGbUN6NGhvd2l3RnNRQkhqYm41Yy9uVVUxMzZpWFM4RFhoQXBubE1CTExHKzRqWXBlL1dPZHpNUEY5dzdpUlltMXR0RHhMSElmbU5tdGdKbmpVSjR5eUo3VWxKVWIvejJWaDc0RENxQXBCcHNINlZYdy9iY2NITXUyNmQ0NldjYzc5SkNXelZWR09uUkZZanRSM0NKTHg1LzZVVVVYRWpkdjRVQ1R2bzRJK0ZtTVFaQXZqRm5sVERWRVg2MHNMcHFKUm14VFkrZnd1SG90a1ZaVG13Y01meGtpRUZPdnlNNG1iMndzdG9YampBb0R5NGhWQ0pRQ3JaSFl2RVlxYkEzWW96KzQ3Vi9TTlBWcW4wUmZ2dmNlencrR05VMElGaDkvejhKQmt3VldOOForRUE4Y0krQkJjVXQrOGVGMTVoZjRrd3dock8wdklJVkRFTjQxN3BQeCIsIm1hYyI6IjczNDhlMTFkNTUxYzczNDAzNTZlZmJhMDhlNTAzM2VhMDVkYjM0ZDM2ZWZhNjg3ZTA3NDE4Njg2NzE1MjViOTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imk3aWJWNzArTkg4R3ArY0ZTZHNtUFE9PSIsInZhbHVlIjoibGVmOUlpT3FyS2VNVkR1VWM3cmxYWktYbkgxS0JvdHdwczFWamQ1c0xXcDRjODdENUNnc2ZKRlVtT0tHUkg2T2Y3cGlEcEUxRk9rUHUxUmZ5NUpxV1JrWHZGRnppYll5N24rbU1sQmRqWC9weDAwV3YyR29FcVVDNkg3c0hzNzNNM1BTb3Bmd0tGZE9ROW80ZlgycmVnbGZQYVpEelZZVThRS0Z0SGo2YTdPRzRRbWZLRmoxYlFBRm1ZUFZGV1ExQ3pEbnBSTkFPT0l0by9qSXVVMEQ3TStid0RvUUdRRkx3Vyt5WW94bVFjWmJYZ0VvWU53di9USjFNNGxXY2NwaWUvNm1VdW83Nk4wZGk3RGxtazFHVTdBb21kSXM5eDVFaFRUbmQvWUlzakxibjJyenF5M3dNalFPS1VxWDlxWGdkOHBSd09FRlpFSnB0dk9HRlZwMlFtTWpYcE5mdmw2VFVXVWhsNmIrQVhxNVhmUVc0VWp6Q1lqeG1RazJMTW11UTc5RVVIY3p4azBQbWkyL1VBNG1hVVdVVW5tTHJnMlJYS2JweEE5anFuelNNZTJJODVQczVHSFdHbEZWakNxUk9kS1dwYzVyYXlmdEJreXo0TVRLa1o1OXhHLysrQ0QwejNqaTg0Nm56M3VySS9CbWxCM0dtc0g1by9JeXFxMVFDRjBCWThWQnlWczl3WjI1VG1CczRCazJjSFZZa2RkcEtzbXQzUzFmUm5WVmZNbGxaMWNJclY3WmRtQ25oZTJCaFhFc1lldzFndVZMalhzZXVielZJdERBVWJqSHJ1NTFIRUp3SkRnZmJnRXp5dEgzL2w4eUdJWU5NVEhNVm5PTyIsIm1hYyI6IjM0YzliNzVlMjY5OGM4ZjEzYWM5MDM0Yjk5MDE5NDI4ODNiOWU4YzNhNDBkY2Q1NGQ5M2I0NzJlZDUzMjdiNWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+