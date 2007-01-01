Огромная пробка собралась на трассе М3 в Калужской области
Движение затруднено днём в понедельник, 25 мая.
Машины стоят в заторах как в сторону Москвы, так и в сторону Калуги на участке от Митинки до Обнинска.
Пробка растянулась уже более чем на девять километров.
По сообщению очевидцев, причинами такой ситуации на трассе стали дорожные работы, а также авария с участием трёх автомобилей недалеко от Митинки.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь