Геннадий Новосельцев: «Мы с гордостью смотрим на ветеранов СВО, они – настоящие герои»

23 мая в Калуге во Дворце спорта «Центральный» состоялось открытие «Кубка Защитников Отечества», приуроченного к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В торжественной церемонии участвовали председатель Законодательного Собрания, председатель Калужского регионального отделения Паралимпийского комитета России Геннадий Новосельцев, заместитель Губернатора Ирина Агеева, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Калужской области, депутат Законодательного Собрания Артур Титов, министр спорта Олег Сердюков, ветераны спецоперации и их семьи, представители общественных организаций.

Два года назад Калуга первой распахнула двери для участников «Кубка Защитников Отечества» среди команд Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Именно на калужской земле продолжились традиции этих состязаний - традиции несгибаемого мужества, стойкости и настоящего спортивного братства. Первые участники Кубка сегодня стали настоящими атлетами, завоевавшими множество спортивных наград.

Встреча началась с парада представителей 26 команд муниципалитетов Калужской области и приглашенных команд из 8 регионов.

Геннадий Новосельцев поприветствовал спортсменов от имени депутатов Законодательного Собрания, регионального отделения паралимпийского комитета:

- Второй год проводится Кубок Защитников Отечества в Калужской области. География растет, сегодня здесь гости из 8 регионов, в том числе приграничных субъектов – Белгорода и Брянска. Количество участников увеличивается, в каждом районе ребята начали заниматься. Рад, что для этого создаются условия. Спасибо губернатору области Владиславу Шапше, Государственному фонду «Защитники Отечества», региональному Министерству спорта и спортивной адаптивной школе «Эверест» за организацию столь значимого мероприятия. Мы смотрим на вас с гордостью. Вам не надо ничего доказывать, вы – герои! Желаю вам победы и Победы всем нам!

Ирина Агеева выразила слова признательности бойцам и их семьям.

- Такие встречи — это площадка, где можно показать свои силы и возможности, пообщаться. Спасибо, что нашли возможность приехать и принять участие в соревнованиях. Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, ярких эмоций и удачи! – отметил Артур Титов.

На соревнования съехались 207 ветеранов специальной военной операции. Они выступают в соревнованиях по волейболу сидя, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, настольному теннису, плаванию, спортивному метанию ножей и в других дисциплинах. Также проводится Эстафета спортивных семей.