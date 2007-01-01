Заболеваемость ОРВИ заметно снизилась в Калужской области
За неделю, с 18 по 24 мая, к врачам обратились 3620 человек.
Это более чем на 15% меньше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Показатель заболеваемости по совокупному населению - 33,88 на 10 тысяч населения, что на 28,1% ниже уровня порогового значения.
В стационары области госпитализированы 20 человек.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь