Заболеваемость ОРВИ заметно снизилась в Калужской области

За неделю, с 18 по 24 мая, к врачам обратились 3620 человек.

Это более чем на 15% меньше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости по совокупному населению - 33,88 на 10 тысяч населения, что на 28,1% ниже уровня порогового значения.

В стационары области госпитализированы 20 человек.