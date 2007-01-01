Главная Новости Общество Сенсация на берегах Угры: найден памятник археологии возрастом до 2000 лет
Сенсация на берегах Угры: найден памятник археологии возрастом до 2000 лет

Дмитрий Ивьев
25.05, 10:17
В понедельник, 25 мая, об этом сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области.

- Археологи обнаружили новое древнее поселение — селище Плетенёвка. Оно затерялось в живописной пойме левого берега реки Угры, неподалёку от одной из местных деревень, - пояснили в Управлении.

По оценкам археологов, селище относится к первой половине I тысячелетия нашей эры. 

- Находка поможет историкам детально воссоздать быт, хозяйство и торговые связи наших далеких предков, - говорится в официальном комментарии.

