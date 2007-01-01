Калужанин рассказал о духоте, одном операторе и отсутствии интернета на почте
В нашу редакцию обратился житель Калуги. Он рассказал о мучениях, которые приходится терпеть посетителям почтового отделения на Чичерина, 18. Раньше почта работала шесть дней в неделю по 12 часов без обеда, а теперь график сократили до трёх дней — с 10 утра до 6 вечера с часовым перерывом.
Вот что он рассказал:
- В четверг очередь была до выхода, понял, что до закрытия письмо получить не успею. Пришел пораньше в субботу, за письмом простоял больше двух часов! Один оператор на кассе, в очереди старики, которым надо оплатить коммуналку, бедолаги, как и я за письмами, люди за посылками. В помещении духота, интернета вообще нет, а ведь он нужен тем, кто получает заказы. Хорошо хоть несколько стульчиков есть. Но вообще безобразие.
Мужчина недоумевает, сколько можно издеваться над людьми. По его мнению, назрел вопрос кардинального решения проблемы с этими почтовыми отделениями.
Официальных комментариев от властей пока не поступало.
