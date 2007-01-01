Калужане присоединились к общенациональной акции памяти жертв в Старобельске

В Калужской области поддержали траурную акцию «Они просто учились».

Её объявили после удара по общежитию колледжа в ЛНР, где погибли дети. Вся страна сплотилась в этом горе, жители региона разделяют боль утраты с семьями погибших.

В память о жертвах циничного удара по общежитию объявлены Дни траура. Под завалами в Старобельске оборвались детские жизни, мечты и планы на будущее.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в соцсетях:

- Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этой трагедии.

В стране запустили траурную акцию в соцсетях под названием «Они просто учились». Её цель — почтить память жертв, осудить чудовищный теракт.