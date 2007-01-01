На Оке в Калуге инспекторы ГИМС спасли утопающего

В Калуге на реке Оке прошла совместная тренировка сотрудников Центра ГИМС и спасателей Поисково-спасательного отряда на воде.

Цель занятий — отработать взаимодействие при авариях маломерных судов в сложных погодных условиях.

По легенде, на реке столкнулись две лодки. В результате аварии появились пострадавшие и погибшие. Информацию о ЧП сразу передали руководителям МЧС, спасательного отряда и Центра ГИМС.

Судоводители ГИМС тренировались управлять лодками в условиях, близких к реальным, — им пришлось имитировать сильный ветер и волну. Одновременно патрульные группы и спасатели отрабатывали спасение людей. Водолазы искали пострадавших под водой.

В ходе тренировки спасатели также отрабатывали выезд на место происшествия, обмен информацией по рации, поиск утонувшего пассажира с погружением водолазов, оказание первой помощи пострадавшим и взаимодействие с инспекторами ГИМС.