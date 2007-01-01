Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужане восстанавливают трансформаторную подстанцию в Горском ЛНР
Общество

Калужане восстанавливают трансформаторную подстанцию в Горском ЛНР

Калужская область продолжает восстанавливать инфраструктуру подшефного города Горское в Луганской Народной Республике.
Ольга Володина
24.05, 09:15
0 170
Фото: Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы идут на энергообъектах, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Сейчас специалисты занимаются ремонтом трансформаторной подстанции ТП-572. Она находится на улице Чернышевского. Это важный объект, от которого зависит свет в домах местных жителей.

На данный момент строители уже оштукатурили стены по армирующей сетке. Кроме того, они начали делать отмостку вокруг здания — это специальное покрытие, которое защищает фундамент от воды.

Все эти работы нужны для того, чтобы подстанция снова заработала как надо.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
лнр
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijcwazh5U3J0ZkRsSmtia3BOVmEwcWc9PSIsInZhbHVlIjoiQTgyVWRVd2t0cWk5TVIzRmNTMW1YbWphS1Q0T29CaGJtV3N2aG42WDMzN2tBNGZlLzMwR3lqTmNJMCt3UVl0SE1rZllxazZSWGc3Ny9BVktDUkdNRUtGaU9XU2RnWklHWVluUFVtM0pDeWNTUXJwNmI2emJ4TGNqL0Ywa0dlNENTc0xBUXJheTRySGY5Q01ETjVQTGhwVWVMYVd6M3ZGbUZmeUp3K0lCMzArYTZKNDl1YzZDOXdLOFdVS1hvNUV2dXQyaC9DOXp1dmRheUE0MVl5VGNMRXl3SURZOEJxSmZRaFFOVXBucXpNR3EySVFhQVoxSGxENjdGUTBBamFtODh6blI3SWV0bFZjZndPTnNRdmhiUUVLb3gwNkNqdStSUDNWZFVOaFFwVTdvTk40c0xSUVdQblRHbFl6bXdNRnVXQTdWT1E3OExHVjg1VVgvbWlPUWJYT3dDUWFFd09xY3d6UlZ3b2VCaWJGSUtZSDFVMGM5QThsbEdaaUErWjM2RmREcTRLUG1Bam01aEVQWGtndVdkV3YrZVZkblZoNWpVQWRhRFJPSHdMU2tPN3k1VHByQUwyK2k3SGhpYXJPRCIsIm1hYyI6IjQ1MTc0ODc5OWQ5ZGUxZTQwMDE3ZGVjMTI0NDQ3YjhmNWE0MWFlOTE1MDU5YzRiNTA0NjM5ZTIzOTM1ZWYwY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtxOWlyMFc0eXM5Qk04QnFDWTJiVHc9PSIsInZhbHVlIjoiMVlkdTFsTXM1RXlWTUgxcFBmS05iKzU3S25maHhBSGp3MFUvcC9UWlI4SUd0S3lUOUgrN3Nya3RKVzFoeXIzbGx0b1ZQK2VaVjV0WXA0Q2dDNU9mT09BMlZlelEyT2x4L0NxSnZ1OVh4Rkc3UG0rMS9wVDlhMUpHUzh3b2hKTDhPZkorQ1d4Um5hN3hpMnhzbXg3RVRidlM0MDdLSW81OGc4dVpZcXJQVGlHOUJHak9yQ0wyeDNmQzlQdkw0cldMWmNyeDJ5U0NKeFlTL1pkd0hrbm10NktXWUl0a3RLenR6M3VydVZoRkVzbzRKQ0VkeE9pK05mOHRtN3VXZWdEN2E4dHJOR09keDJ1c1JuQlQ3S2d5Q254T0U0SDlwMU1jcWl0U3FGWkdFTmV5VnIwc3BNZldNcW5JR0lzMGxLK1lPc1R4bFJJalpYUVNrUFN4bDkwRXdDOTViQU5PZ3Y3N21rc2lwTHZVMUUrWXJUbm91MmtmNWtWbnI0b3VjOVErM1FzZVhPRG8rK3pKRXZkSjFjOCtDWTRkT1FEMDhTN1E4TXJnMXN1bk1SMmcydnF4S004QlZEL2xMQzBJVThKMG95L0xvNEhLZWNsQUwrYkVpM0NnQkZabld4NWN4bkFsYjZIWDB5OUJIMDFia09rV0tYblc1WWlRaklFeE8rcTh0alcvQ1NuTklVMHBTb0c2SzM3b0hJcUJZbEwwQXoxUDFvaW1nalg4azVJMEZGc2JnZnN5REZxNk9vbEhxUDRuREFJS1dtK3hCbzFYK3pHUVFXclBzK1VKVm9qcXQvYitZbGN3WUN0ZDVnbklkVm84ZjMreXhJSUc0RitQeFdVNSIsIm1hYyI6IjYxYmU3OWM1NzU4MWQxYTAwMTViNWRjYmJlYzhkN2YzYTk5NTJiNzllMDlmN2M5MDhlMTllOThkZTkzZWUxZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+