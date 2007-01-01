Калужане восстанавливают трансформаторную подстанцию в Горском ЛНР

Калужская область продолжает восстанавливать инфраструктуру подшефного города Горское в Луганской Народной Республике.

Работы идут на энергообъектах, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Сейчас специалисты занимаются ремонтом трансформаторной подстанции ТП-572. Она находится на улице Чернышевского. Это важный объект, от которого зависит свет в домах местных жителей.

На данный момент строители уже оштукатурили стены по армирующей сетке. Кроме того, они начали делать отмостку вокруг здания — это специальное покрытие, которое защищает фундамент от воды.

Все эти работы нужны для того, чтобы подстанция снова заработала как надо.