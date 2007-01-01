В Калуге партия «Новые люди» запустила проект по профилактике и лечению зависимостей «Второй шанс»

В Калуге начался федеральный проект партии «Новые люди» и фонда «Второй шанс», направленный на профилактику зависимостей. Особое внимание уделяют тому, как уберечь детей. Для этого родителей приглашают на специальные встречи, где эксперты рассказывают о первых тревожных сигналах.

Проект начался с родительских собраний в школе № 13 и № 6. Их участникам показали документальный фильм о зависимостях, основанный на реальных историях.

Затем эксперты фонда «Второй шанс» — психологи, психиатры-наркологи, а также член Европейской ассоциации психотерапевтов — выступили с лекциями и ответили на вопросы родителей. Специалисты рассказали, как выстроить доверительный диалог с ребёнком и куда обращаться за помощью, если беда уже случилась.

- Своевременный и правильно построенный разговор — один из действенных способов защитить детей. Такие встречи — возможность задуматься о важной проблеме, от которой не застрахована ни одна семья, и получить инструменты, которые действительно могут помочь. В дальнейшем будем проводить такие родительские собрания и в других школах Калуги и области, — подвела итоги первых встреч депутат Законодательного собрания Калужской области от партии «Новые люди» Анастасия Бурляй.

Профилактика зависимостей — лишь одно из направлений работы «Новых людей» и фонда «Второй шанс». Также они готовят ряд законодательных инициатив, которые помогут людям справляться с зависимостями. Фонд и партия составили реестр проверенных клиник, где пациентам оказывают профессиональную помощь. На сайте второйшанс.рф доступна горячая линия, где можно сообщить о насилии в реабилитационных центрах. Также «Новые люди» разработали инициативу, чтобы направлять на лечение зависимостей часть прибыли от торговли табаком и спиртным.

- Эти деньги пойдут на стимулирующие выплаты медикам и на лечение для тех, кто не может себе этого позволить. Таких семей сотни тысяч по всей России, и им нужна помощь», — поясняет суть законопроекта вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.