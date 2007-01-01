В Тарусском районе директор заплатит штраф за найм экс-сотрудника полиции

Евгения Родионова
22.05, 17:55
В пятницу, 22 мая, прокуратура Тарусского района сообщила о привлечении работодателя к административной ответственности.

По данным ведомства, он не уведомил бывшего работодателя о трудоустройстве своего нового сотрудника.

— В 2025 году руководитель некоммерческого учреждения заключил трудовой договор с бывшим сотрудником полиции. Уведомление о его трудоустройстве в УМВД России по Калужской области не направили, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура потребовала устранить нарушение. Уведомление отправили. Руководителя привлекли к ответственности. Суд назначил ему штраф — 20 тысяч рублей.

