В Хвастовичском районе мужчина заплатит штраф за оскорбление односельчанки

В пятницу, 22 мая, прокуратура Хвастовичского района сообщила о привлечении 60-летнего местного жителя к административной ответственности.

По данным ведомства, в феврале он высказал в адрес женщины оскорбление, а также унизил её честь и достоинство.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Теперь мужчина заплатит штраф в размере трёх тысяч рублей.