В Хвастовичском районе мужчина заплатит штраф за оскорбление односельчанки
В пятницу, 22 мая, прокуратура Хвастовичского района сообщила о привлечении 60-летнего местного жителя к административной ответственности.
По данным ведомства, в феврале он высказал в адрес женщины оскорбление, а также унизил её честь и достоинство.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Теперь мужчина заплатит штраф в размере трёх тысяч рублей.
