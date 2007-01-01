«Напитки Вместе» реализовали проекты по лесовосстановлению в Калуге и Калужской области

Компания «Напитки Вместе», один из крупнейших производителей напитков в России, провела лесовосстановительные работы на территории национального парка «Угра» в Калужской области. Сотрудники калужского филиала вместе со специалистами профильных служб высадили 12 000 саженцев дуба черешчатого на участке площадью три гектара.

Проект стал частью корпоративной социальной программы «Нам здесь жить», направленной на развитие инициатив в сфере устойчивого развития в регионах присутствия компании. В 2026 году программу расширили экологическим направлением, связанным с восстановлением лесных экосистем и сохранением природного потенциала регионов, что соответствует задачам национальной цели развития РФ «Экологическое благополучие».

Для высадки был выбран безлесный участок в границах национального парка «Угра», подверженный риску зарастания сорными видами, способными негативно влиять на состояние природных комплексов. Национальный парк имеет статус особо охраняемой природной территории федерального значения и биосферного резервата ЮНЕСКО, а в его лесах сосредоточено около 90% биоразнообразия Калужской области. Высадка дуба черешчатого будет способствовать формированию устойчивого древесного покрова, сохранению ценных экосистем и поддержанию экологического баланса на этой территории.

— Для нас повестка устойчивого развития — это прежде всего практическая работа, в которую вовлечены сотрудники компании и которая отвечает долгосрочным интересам региона. Лесовосстановительная акция в нацио­нальном парке «Угра» отражает наш подход к сохранению природных ресурсов и к поддержке значимых для региона природоохранных инициатив, – отметила директор Калужского завода компании «Напитки Вместе» Наталья Пахова.

К участию в мероприятии присоединились представители региональных органов власти — сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, а также министерства сельского хозяйства региона. Экологические инициативы компании в Калуге стартовали 30 апреля. В этот день сотрудники калужского завода высадили десять кленов на набережной Яченского водохранилища и провели субботник на прилегающей к предприятию территории. К волонтерской акции присоединился глава городского самоуправления Калуги Дмитрий Денисов. Всего в экомероприятиях приняли участие больше ста сотрудников предприятия. Такие проекты отражают комплексный подход компании к развитию экологического волонтерства, благоустройству территорий и вовлечению сотрудников в практики ответственного отношения к окружающей среде.

«Нам здесь жить» — корпоративная социальная программа компании «Напитки Вместе». Ее цель — устойчивое развитие регионов присутствия компании, поддержка локальных сообществ и формирование комфортной городской среды. В рамках программы сотрудники традиционно участвуют в субботниках, благоустройстве общественных территорий, озеленении и установке малых архитектурных форм.