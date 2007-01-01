«Напитки Вместе» реализовали проекты по лесовосстановлению в Калуге и Калужской области
Проект стал частью корпоративной социальной программы «Нам здесь жить», направленной на развитие инициатив в сфере устойчивого развития в регионах присутствия компании. В 2026 году программу расширили экологическим направлением, связанным с восстановлением лесных экосистем и сохранением природного потенциала регионов, что соответствует задачам национальной цели развития РФ «Экологическое благополучие».
Для высадки был выбран безлесный участок в границах национального парка «Угра», подверженный риску зарастания сорными видами, способными негативно влиять на состояние природных комплексов. Национальный парк имеет статус особо охраняемой природной территории федерального значения и биосферного резервата ЮНЕСКО, а в его лесах сосредоточено около 90% биоразнообразия Калужской области. Высадка дуба черешчатого будет способствовать формированию устойчивого древесного покрова, сохранению ценных экосистем и поддержанию экологического баланса на этой территории.
— Для нас повестка устойчивого развития — это прежде всего практическая работа, в которую вовлечены сотрудники компании и которая отвечает долгосрочным интересам региона. Лесовосстановительная акция в национальном парке «Угра» отражает наш подход к сохранению природных ресурсов и к поддержке значимых для региона природоохранных инициатив, – отметила директор Калужского завода компании «Напитки Вместе» Наталья Пахова.
К участию в мероприятии присоединились представители региональных органов власти — сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, а также министерства сельского хозяйства региона.
Экологические инициативы компании в Калуге стартовали 30 апреля. В этот день сотрудники калужского завода высадили десять кленов на набережной Яченского водохранилища и провели субботник на прилегающей к предприятию территории. К волонтерской акции присоединился глава городского самоуправления Калуги Дмитрий Денисов.
Всего в экомероприятиях приняли участие больше ста сотрудников предприятия. Такие проекты отражают комплексный подход компании к развитию экологического волонтерства, благоустройству территорий и вовлечению сотрудников в практики ответственного отношения к окружающей среде.
«Нам здесь жить» — корпоративная социальная программа компании «Напитки Вместе». Ее цель — устойчивое развитие регионов присутствия компании, поддержка локальных сообществ и формирование комфортной городской среды. В рамках программы сотрудники традиционно участвуют в субботниках, благоустройстве общественных территорий, озеленении и установке малых архитектурных форм.
