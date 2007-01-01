Один врач, один датчик, мгновенное решение

Почему хирурги Калужской «Клиники ЗДОРОВьЯ» сами ведут ультразвуковую навигацию

УЗИ-мониторинг начал массово применяться в медицине около 70 лет назад. Эта методика если не перевернула представления о лечебной диагностике, то уж точно стала колоссальным прорывом.

Сегодня трудно представить себе современную клинику, где волновой метод не использовался бы ежедневно. Однако во множестве медицинских учреждений сохраняется классическая схема: врач функциональной диагностики проводит исследование, фиксирует данные в протоколе, а ­хирург или профильный специалист затем действует на основе текста ­заключения. В Калужской «Клинике ЗДОРОВьЯ» этот ­барьер преодолен.

Здесь оперирующие хирурги сами берут в руки датчик. Пациент попадает не в поток кабинетов, а к одному врачу, который видит картину в реальном времени и немедленно принимает тактическое решение.

– Это позволяет все делать сразу и в одном месте, сберегая и время, и силы, — поясняет хирург «Клиники ЗДОРОВьЯ» Алексей Новиков. – Тем более, что ультразвук применяется по самому широкому спектру исследований. Действительно, перечислять направления, где приходит на помощь ультразвуковой прибор, можно долго. Он может быть верным помощником травматолога, позволяя выявлять разрывы мышц, гематомы и изменения в сухожилиях без дорогостоящих процедур МРТ. При травмах живота портативный УЗИ-аппарат дает врачу возможность мгновенно решить есть ли внутреннее кровотечение в брюшной полости. Не нужно везти пациента в отдельный кабинет, обследование делают прямо в приемном покое на каталке, чтобы принять решение о неотложной лапаротомии за секунды, а не часы. УЗИ находит активное применение в урологии и гинекологии, когда требуется провести «разведку» в области малого таза перед манипуляцией.

Флеболог или сосудистый хирург с помощью ультразвука в режиме допплера проверяет состояние клапанов, вен и артерий, выявляя тромбозы или критическую непроходимость.

Если требуется обследовать скопление жидкости в легких (гидроторакс) или в мягких тканях, УЗИ здесь также незаменимый инструмент, позволяющий отличить отек от абсцесса на операционном этапе.

Как несложно догадаться, исследование критически необходимо и при открытых операциях: перед разрезом хирург «просвечивает» зону вмешательства, чтобы обойти крупные сосуды и нервы.

И конечно, под контролем УЗИ выполняются все миниинвазивные вмешательства — пункции, биопсии, дренирование кист и абсцессов, склеротерапия варикозных вен. Именно в режиме реального времени врач видит, как движется игла или катетер, куда поступает аспират и насколько полно опорожняется патологическая полость.

В «Клинике ЗДОРОВьЯ» такой подход давно стал стандартом: ультразвук здесь не просто «смотрит», а ведет руку хирурга от первой секунды диагностики до последнего шва.

