«Фуяо» vs фриланс: калужская молодежь уже поняла разницу

Давайте посмотрим, где больше перспектив.

Сегодня многие молодые люди хотят быть блогерами и фрилансерами. Это популярно, это в тренде. Мечта выглядит красиво: спишь до обеда, работаешь из кофейни, путешествуешь с ноутбуком. Полная свобода. Но на деле у такой свободы есть обратная сторона — ​тревога и нестабильность. У блогера нет гарантии, что завтра не упадет охват аудитории, у фрилансера — ​что будут постоянные заказы. Доход превращается в ежемесячный квест, а быть на связи приходится 24/7, без четких границ между работой и отдыхом.

На калужском заводе «Фуяо Стекло Рус» другая философия. Здесь считают, что настоящая свобода — ​это не отсутствие правил, а возможность спокойно планировать жизнь: копить на квартиру, создавать семью, путешествовать и просто жить спокойно, зная, что зарплата придет вовремя, больничный оплатят, а отпуск не отменится.

Жизнь без нервов

В сегодняшнее нестабильное время, когда компании проводят сокращения, «Фуяо» набирает сотрудников. Предприятие развивается: заключены новые контракты с Geely и Chery, объемы растут, а вместе с ними растет и потребность в людях. Здесь трудится уже около 700 человек, средний возраст сотрудников — ​35 лет. Молодежь выбирает не иллюзии, а реальные перспективы. Белая зарплата без задержек, полный соцпакет — ​фундамент, на котором строятся долгосрочные планы. Только в апреле на «Фуяо» пришли 40 новых сотрудников. В мае набор продолжается.

Старт с нуля

На «Фуяо» берут с 18 лет, без опыта, без диплома вуза. Обучат с нуля — ​рядом будет аттестованный наставник, который все покажет и расскажет. Первые три месяца — ​простые операции, потом аттестация, и дальше сам решаешь, как расти. Осваивать новое оборудование, совмещать должности и получать доплаты, стать начальником смены или учиться дальше. Технологии меняются быстро, оборудование обновляется, и работа с ним — ​это постоянный апгрейд навыков, а не бесконечная рутина. Вы инвестируете в себя, полученные знания и опыт останутся с вами навсегда.

Комфорт, в котором хочется остаться

Часто производство рисуется чем­­то устаревшим: пятидневка, работа от звонка до звонка, строгие рамки.

На «Фуяо» все иначе. Да, завод работает круглосуточно, но сменный график дает свободное время среди недели, когда проще решать бытовые вопросы.

Время стереотипов прошло. Завод сегодня — ​это продуманная система для жизни и работы.

Комфорт: чистые раздевалки, душевые, столовая с горячими обедами, которые сотрудникам компенсируют. Если приносите домашнюю еду, обедаете в оборудованных комнатах и получаете доплату.

Зона отдыха на улице: сегодня обновляется, скоро появится вторая беседка.

Быт без забот: спецодежда выдается бесплатно.

Транспорт: корпоративные автобусы доставляют сотрудников не только из Калуги, но и из Воротынска, и с Калуги‑2.

Жилье: восемь корпусов общежития в шаговой доступности. Часть — ​квартирного типа, в других — ​комната на двоих, кухня на этаже, душ и туалет в каждой комнате. Закрытая территория с детской площадкой. А еще руководство поддержало идею разбить огороды — ​желающим выделят свой кусочек земли.

Атмосфера и традиции: подарки сотрудникам и их детям на Новый год, поздравления с днем рождения, компенсация новогодних корпоративов, если отдел решает собраться.

Почему это так ценно

Когда работа дает стабильность, исчезает тревога. «Фуяо Стекло Рус» предлагает то, что действительно важно, — ​уверенность в завтрашнем дне и возможность расти вместе с компанией.

Вакансии предприятия.

г. Калуга, 1‑й Автомобильный проезд, 6.

Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13