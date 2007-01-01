«Русский продукт»: легендарный «Геркулес» и социальная ответственность

В селе Детчино Малоярославецкого района на базе завода с почти восьмидесятилетней историей работает одно из крупнейших в России предприятий по производству бакалейной продукции — АО «Русский продукт».

Это не просто завод с тремя десятками производственных линий и сотнями сотрудников, а настоящий социальный стержень региона, где волонтерство и забота о ближнем давно стали частью корпоративной культуры.

История компании началась в 1996 году, когда воедино слились несколько советских пищевых гигантов. Но сердце производства всегда билось здесь, в Детчино. Сегодня «Русский продукт» — ​это знакомый каждому «Геркулес», моментальный «СУПЕРСУП», смеси для домашней выпечки «Печем дома» и десятки других брендов, которые можно найти на полках федеральных сетей по всей стране.

Компания не стоит на месте: в 2025 году она вошла в тройку самых социально ответственных работодателей Калужской области, внедряет бережливое производство и дает работу почти 500 жителям, обеспечивая их достойной зарплатой, соцпакетом и корпоративным транспортом.

Однако «Русский продукт» не только производство, но и социальная миссия.

Когда начались события на Донбассе, сотрудники компании не стали ждать приказов. Уже 26 февраля 2022 года они организовали и отправили первый гуманитарный груз для детей из эвакуированного донецкого детского дома. С тех пор добровольческая эстафета не прекращается. Компания регулярно передает жителям прифронтовых территорий тонны собственной продукции: супы, каши, кисели, сладости. Только за последнее время в подшефный для Калужской области Первомайск в Луганской Народной Республике было отправлено пять тонн продовольствия.

А на малой родине, в Калужской области, завод стал надежным тылом для приютов для животных и фонда «Планета верных», организуя сбор кормов и теплых вещей для бездомных животных.

— Наша компания всегда реагирует на социальные вызовы и поддерживает тех, кому это остро необходимо, — ​подчеркивает генеральный директор Владимир Граудин.

В «Русском продукте» знают: настоящая сила бизнеса ​не только в объемах выпускаемой продукции, но и в его социальной ответственности.