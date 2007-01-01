Геннадий Новосельцев: «Один из ключевых приоритетов работы депутатов - поддержка участников СВО и их семей»
Геннадий Новосельцев: «Один из ключевых приоритетов работы депутатов - поддержка участников СВО и их семей»

22.05, 09:35
На заседании сессии Законодательного Собрания Калужской области, которое состоялось 21 мая, парламентарии приняли ряд важных решений, направленных на усиление мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Депутаты продлили до 30 июня 2026 года срок предоставления повышенной региональной выплаты гражданам, поступающим на военную службу по контракту. На сегодняшний день размер этой выплаты в Калужской области составляет 2,5 млн рублей.

Председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев отметил, что данная мера является частью комплексной системы материального обеспечения бойцов: «Помимо региональной выплаты, все, кто заключает контракт с Минобороны, получают федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч рублей — от муниципалитетов. В общей сложности суммарная выплата составляет 3 миллиона рублей».

Информацию о порядке заключения контракта и получении выплат можно уточнить в пункте отбора на военную службу: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87, тел.: 88001004766.

