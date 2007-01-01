Владислав Шапша передал три новые машины управлению Росгвардии
Общество

Владислав Шапша передал три новые машины управлению Росгвардии

Дмитрий Ивьев
22.05, 07:06
Губернатор Калужской области Владислав Шапша передал сотрудникам Росгвардии три новых служебных автомобиля. Ключи от машин получили представители отдела вневедомственной охраны по Калуге.

Новые автомобили вскоре выйдут на патрулирование улиц. Это поможет росгвардейцам быстрее приезжать на вызовы и эффективнее обеспечивать общественный порядок.

В этом году Росгвардия отмечает два юбилея — 10 лет со дня создания и 215-ю годовщину войск правопорядка. Шапша подчеркнул, что от ежедневной работы этих специалистов во многом зависит безопасность жителей и важных объектов.

С начала года калужские росгвардейцы уже задержали более 20 преступников и около тысячи нарушителей административного кодекса. Новые машины должны помочь в дальнейшей работе по охране правопорядка.

