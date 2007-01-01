Калужане отправили больше трех тонн гуманитарной помощи военным

Дмитрий Ивьев
21.05, 11:40
Жители Дзержинского округа Калужской области отправили в зону специальной военной операции очередную партию помощи весом более трех тонн, рассказал глава администрации Егор Вирков.

Волонтеры собирали груз по конкретным запросам от бойцов. В посылку вошли продукты, средства гигиены, снаряжение для связи и защиты, а также автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-66.

Глава администрации отметил, что такая поддержка от земляков становится настоящей опорой для военнослужащих.

