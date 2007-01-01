Калуга побила температурный рекорд 1949 года

Дмитрий Ивьев
21.05, 15:21
В четверг, 21 мая, воздух в городе в полдень прогрелся до +29 градусов.

Это максимальный показатель для этого дня за всю историю метеонаблюдений.

Предыдущий рекорд синоптики фиксировали 77 лет назад – в 1949 году. Тогда на градуснике было +28,8, рассказала известный метеоролог Татьяна Инкина.

В пятницу, жаркая погода в Калужской области сохранится, но на выходных ожидается похолодание.

