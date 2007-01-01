Резкое похолодание надвигается на Калужскую область

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 22 мая, калужан ждёт последний жаркий день нынешней весной. Воздух прогреется до +30 градусов.

Но уже на выходных заметно похолодает. В субботу и воскресенье около +22 градусов днём.

На следующей неделе дневная температура воздуха опустится до +15 градусов. Ночью и вовсе может похолодать до +6.

Новое потепление прогнозируют теперь уже только в июне.