Резкое похолодание надвигается на Калужскую область
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 22 мая, калужан ждёт последний жаркий день нынешней весной. Воздух прогреется до +30 градусов.
Но уже на выходных заметно похолодает. В субботу и воскресенье около +22 градусов днём.
На следующей неделе дневная температура воздуха опустится до +15 градусов. Ночью и вовсе может похолодать до +6.
Новое потепление прогнозируют теперь уже только в июне.
