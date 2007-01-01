Леонид Рогачев стал почетным гражданином Калужской области
Леонид Рогачев стал почетным гражданином Калужской области

Дмитрий Ивьев
21.05, 14:34
Знаки отличия ему вручили в четверг, 21 мая.

- Родился в Хвастовичском районе. Занимал высокие руководящие должности в органах внутренних дел, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Был начальником областной ГАИ, замначальника УВД.

По инициативе Рогачева, в Калуге построили новые здания для всех основных служб и жилье для семей сотрудников.

- И сегодня он в строю, - подчеркнул Шапша. - Его служение Родине, отношение к делу - пример для молодых сотрудников.

