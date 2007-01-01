Лето без границ: 6 неочевидных направлений, куда можно улететь без визы
Лето без границ: 6 неочевидных направлений, куда можно улететь без визы

Источник фото: Nano Banana
Дворцы Турции изучены, рифы Египта покорены и хочется чего-то нового, но без квеста с оформлением визы? Выбрали 6 неочевидных направлений — от джунглей до горных озер, куда российским туристам можно отправиться без разрешительных штампов в паспорте. А эксперт T2 поделился лайфхаком: как сделать мобильный интернет в роуминге — бесплатным.

Малайзия (до 30 дней без визы)

Место, где небоскребы Петронас уходят в облака, а в дождевом лесу вам встретятся обезьяны-носачи. Что делать? Потеряться на уличном рынке Джалан Алор и слетать на Пенанг — самый аутентичный остров с китайскими храмами и колониальными особняками. Прямые рейсы из Москвы летают несколько раз в неделю, внутри страны дешево перемещаться на лоукостерах.

Сербия (до 30 дней без визы)

Настоящая Европа без виз и наценок. Белград живет ритмом речных барж-клубов («сплавова») и запахом жареной коварчицы с айваром. Для любителей истории — крепость Калемегдан, римский дворец Галерия в Гамзиграде и монастыри Средневековья. Сербское гостеприимство не терпит суеты: вас будут угощать сармой и мучкалицей и уговаривать остаться на ужин под звуки тамбурицы. Плюс — короткий перелет (около 2-3 часов).

Азербайджан (до 90 дней в течение календарного года)

Здесь древний огонь встречается с нефтяным модерном. Баку называют «бакинским Манхэттеном» из-за Пламенных башен, но стоит свернуть в лабиринты Ичери-Шехер — и вы в средневековье с Девичьей башней и караван-сараями. На полдня уезжайте к грязевым вулканам Гобустана (вы увидите, как земля буквально дышит) и к горящей горе Янар-Даг. Цены на еду и жилье приятно демократичны, а добраться из Москвы можно за 2,5-3 часа.

Армения (до 180 дней в году)

В Ереване розовый туф создает уникальный оттенок города, а с холма Цицернакаберд открывается вид на библейский Арарат. Не пропустите озеро Севан (к местной рыбе «ишхан» подают черный кофе на песке), монастырский комплекс Татев с канатной дорогой «Крылья Татева» и дегустацию коньяка — здесь его разливают по-соседски, не пафосно. Армения идеальна и для гастротуризма: хоровац, толма, лаваш, мацони…

Киргизия (до 90 дней непрерывно)

Альтернатива дорогому альпинизму и европейским треккингам. Главная звезда — озеро Иссык-Куль, окруженное снежными пиками (вода, кстати, солоноватая и целебная). Для настоящих дикарей — ущелье Джеты-Огуз с красными скалами-«слонами» и озеро Сон-Куль на высоте 3000 метров, где по сей день кочуют пастухи в юртах. Жить можно в настоящих войлочных домах за 10–15 долларов с сытным бешбармаком на ужин. Из Бишкека легко уехать на «буханке» к ледникам или в каньоны, напоминающие американский Запад.

Шри-Ланка (бесплатная электронная виза ETA, оформляется онлайн за пару дней)

Формально виза, но по сути — простая регистрация, которая не требует ни походов в консульство, ни оплаты. Остров, где вы сможете серфить на закате, кормить слонов в питомнике Пиннавала и засыпать под крик лемуров. Поднимитесь на скальную крепость Сигирия («львиная скала»), проедьтесь на легендарном поезде из Канди в Нувара-Элию через чайные плантации и попробуйте цейлонский чай прямо с фабрики. Главный бонус — океан круглый год теплый, а серф-лагеря для новичков стоят в разы дешевле, чем в Индонезии.

Совет от эксперта: как сделать интернет бесплатным в отпуске

Фото заката на Иссык-Куле или ужина в Белграде хочется сразу отправить близким. Но искать Wi-Fi или оформлять местную сим-карту в аэропорту — не самый удобный вариант.

Чтобы путешественники оставались онлайн, в T2 сделали бесплатным безлимитный интернет в 34 странах мира, включая все шесть перечисленных направлений.

Директор макрорегиона «Центр» T2 Денис Маликов рассказал, что оператор стирает границы во время зарубежных поездок: «Наши абоненты — активные путешественники: им интересны и пляжи, и экзотические направления. Мы понимаем, что нужно жителям, поэтому открываем новые возможности — уже отменили плату за исходящие звонки в Россию в роуминге, а теперь запустили бесплатный безлимитный интернет за рубежом».

Денис Маликов добавил, что активировать опцию легко в приложении T2 или на сайте. И важно сделать это до выезда за границу.

Планируйте маршруты, открывайте новые страны и оставайтесь на связи без лишних затрат.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2Vfnxxfgprv
