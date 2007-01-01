Калужские школьники-лесоводы забрали две награды на Всероссийском конкурсе

Калужские школьники успешно выступили на Всероссийском конкурсе имени лесовода Г. Ф. Морозова и привезли домой две награды.

В состязании участвовали более 1500 ребят из 36 регионов России и Беларуси. В финал после строгого отбора прошли только 140 лучших работ. Эксперты оценивали, насколько актуальна тема исследования, как глубоко ребята разобрались в вопросе и можно ли применить их идеи на практике.

По итогам конкурса третье место в номинации «Защитники леса» заняла команда «ЭкоОко40рус» из Корекозевской школы. А ученик Жиздринской школы № 2 Степан Антипов, участник лесничества «Первопроходец», стал победителем в номинации «Моя первая профессиональная проба».

Теперь наши юные лесоводы представят Калужскую область на следующих этапах всероссийских соревнований.