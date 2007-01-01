В Мосальском районе сотрудник УК получил штраф за срыв ответа гражданину
В четверг, 21 мая, прокуратура Мосальского района сообщила о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица.
По данным ведомства, письменный ответ жителю отправили с опозданием почти на месяц. Кроме того, в нём не объяснили, что сделано по каждому пункту обращения.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении в отношении должностного лица управляющей компании. Ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.
Нарушения устранили, заявителю направили дополнительный ответ.
