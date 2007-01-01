В Мосальском районе сотрудник УК получил штраф за срыв ответа гражданину

В четверг, 21 мая, прокуратура Мосальского района сообщила о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица.

По данным ведомства, письменный ответ жителю отправили с опозданием почти на месяц. Кроме того, в нём не объяснили, что сделано по каждому пункту обращения.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении в отношении должностного лица управляющей компании. Ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Нарушения устранили, заявителю направили дополнительный ответ.