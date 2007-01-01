Юрий Зельников стал почетным гражданином Калужской области
Юрий Зельников стал почетным гражданином Калужской области

Дмитрий Ивьев
21.05, 07:10
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с председателем Заксобрания Геннадием Новосельцевым вручил Юрию Зельникову знаки отличия, которые соответствуют званию Почетного гражданина региона.

Такое решение приняли еще в январе этого года. Юрий Зельников более 20 лет работал уполномоченным по правам человека в области и помог тысячам калужан решить их проблемы. Кроме того, он активно занимается сохранением памяти о выдающихся земляках.

Сейчас в планах у нового почетного гражданина — книга о Булате Окуджаве, который несколько лет жил в Калужской области. Юрий Зельников был лично знаком с легендарным бардом. Глава региона поблагодарил его за многолетнюю работу на благо людей и пожелал удачи в новых творческих проектах.

