СП «Лидер»: предприятие развивают большие профессионалы
Сельхозпредприятие «Лидер», известное под названием «Варваренки», развернулось на 6800 гектарах Бабынинского и Юхновского округов. Основное направление работы — растениеводство. Здесь работают профессионалы своего дела, которые связали будущее с развитием предприятия.
«У нас ценятся упорство и трудолюбие»
Главный инженер СП «Лидер» Иван ИВКОВ больше десяти лет работает в сельском хозяйстве. Три года назад хотел сменить деятельность, но потянуло назад. «Скучал по полям, по технике», — прямо говорит калужанин.
Он родился и вырос в деревне, всегда интересовался техникой. Сегодня Иван — отец двоих детей, он привил 13-летнему сыну Дмитрию интерес к технике и АПК: мальчик посещает агроклассы при школе и всегда расспрашивает папу о его работе.
На ферме «Варваренки» Ивков отвечает за технику и людей: техника должна быть в строю и подготовлена к полевым работам, а у слесарей, мастеров должно быть все необходимое для оперативной работы.
— У меня большой опыт, я сам подключаюсь к ремонту и знаю, как решить проблему вплоть до переборки движков, — рассказывает Иван.
В автопарке — около 30 единиц современной техники, около 20 единиц различного прицепного оборудования и пять больших зерноуборочных комбайнов.
— Здесь я чувствую стабильность, у нас хороший коллектив — все ребята дружные, работать в удовольствие, — рассказывает главный инженер. — Компания молодая, развивается, у нее многое впереди, и мне интересно участвовать в ее развитии. Особенно ценно, что руководство готово обсуждать закупку нового оборудования, дополнительных инструментов для обслуживания техники. Это упрощает работу и ускоряет ремонт в поле, ведь в уборочную, в сезон, у нас один день год кормит!
Сезон в «Варваренках» в разгаре, люди работают в две смены, а главный инженер всегда должен быть на связи.
— В любое время суток может возникнуть поломка, и я сразу буду на месте, — рассказывает Иван. — У нас вся команда такая, этому учу и новеньких: если ты болеешь за производство, за общее дело, то ты с нами одно целое. У нас ценятся упорство и трудолюбие, в сельском хозяйстве нет места лени.
«Ответственность за всю команду»
О чувстве работы в сплоченной команде единомышленников говорит и главный агроном СП «Лидер» Василий ТРУНОВ. Молодой человек — из Волгограда, из семьи врачей. Высшее образование он получил в калужском филиале Тимирязевской академии по направлению «Сервисный инженер хозтехники». За вторым высшим Василий отправился в Тимирязевскую академию в Москву, где отучился на агронома.
— Я поехал на полгода на практику и понял, что профессия мне очень нравится, — рассказывает главный агроном. — Потом подал документы в аспирантуру, учусь, стану кандидатом наук по агрономии. С этого года я официально селекционер. Все так случайно сложилось, что скорее профессия выбрала меня.
В СП «Лидер» Василий работает третий год.
— Мне сразу понравилась ферма, — поясняет он. — Я рад, что мне предложили здесь работать.
Зимой главный агроном составляет бюджет и прописывает план работ: в какой временной диапазон какая работа должна быть проведена. Когда готовить почву, когда сеять, когда подкармливать растения, чтобы получить хорошее качество, какой штат людей нужен для этого.
Василий занимается всем: от подготовки зерна до его уборки с полей. Перед продажей зерно нужно отсортировать по классу, это тоже ответственность агронома. От класса урожая зависит и цена, а значит, выручка всего предприятия.
— Моя работа — это постоянный контроль всех процессов, ответственность за всю свою команду и за финансовый результат сезона, — объясняет Трунов.
В «Варваренках» руководство поддерживает инициативы специалистов, а они, в свою очередь, очень ответственно относятся к работе. Сплоченность, взаимоуважение и любовь к своему делу — вот основа процветания компании и профессионального роста сотрудников СП «Лидер».
8 (963) 992-26-64
8 (966) 189-31-50
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.