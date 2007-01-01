«Гордость Калужской области»: публикуем список победителей
В среду, 20 мая, торжественное мероприятие прошло в Калуге.
Премия организована медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга».
На протяжении нескольких месяцев на сайте KP40 калужане голосовали за лучшие предприятия нашей области.
Подробный репортаж читайте чуть позже, а пока публикуем полный список победителей:
- АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
- Сеть магазинов «ФЕРМА»
- ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»
- ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева Калужский филиал
- ПАО «КАДВИ»
- ООО «Фуяо Стекло Рус»
- ООО «Полигон ЖБЦ»
- Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»
- Калужский филиал ПАО «Ростелеком»
- ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»
- ООО «Меркатор Калуга»
- ГБУК КО «Калужский областной театр юного зрителя»
- ООО «Калужский Цветочный Холдинг»
- Государственное предприятие «Калугафармация»
- АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
- АБ ИнБев Эфес/Напитки Вместе
- ООО «Агрофирма Оптина»
- Этнографический парк-музей «Этномир»
- ООО «Автомобильные технологии»
- Обнинский институт атомной энергетики
