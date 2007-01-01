«Гордость Калужской области»: публикуем список победителей
«Гордость Калужской области»: публикуем список победителей

Дмитрий Ивьев
21.05, 10:25
В среду, 20 мая, торжественное мероприятие прошло в Калуге.

Премия организована медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга».

На протяжении нескольких месяцев на сайте KP40 калужане голосовали за лучшие предприятия нашей области.

Подробный репортаж читайте чуть позже, а пока публикуем полный список победителей:

  • АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
  • Сеть магазинов «ФЕРМА»
  • ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»
  • ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева  Калужский филиал
  • ПАО «КАДВИ»
  • ООО «Фуяо Стекло Рус»
  • ООО «Полигон ЖБЦ»
  • Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»
  • Калужский филиал ПАО «Ростелеком»
  • ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»
  • ООО «Меркатор Калуга»
  • ГБУК КО «Калужский областной театр юного зрителя»
  • ООО «Калужский Цветочный Холдинг»
  • Государственное предприятие «Калугафармация»
  • АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
  • АБ ИнБев Эфес/Напитки Вместе
  • ООО «Агрофирма Оптина»
  • Этнографический парк-музей «Этномир»
  • ООО «Автомобильные технологии»
  • Обнинский институт атомной энергетики

