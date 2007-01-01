Работу тарусской мастерицы представят на выставке в Японии

Панно Натальи Батареевой «Глазами и душой ребёнка» получило награду на международном фестивале лоскутного шитья «Душа России».

Наталья — мама шестерых детей, и для создания работы она использовала рисунки своих ребят. Основу композиции — вазу с цветами с тарусских лугов — она собрала из лоскутков ткани в технике золотного шитья.

Этому мастерству женщина научилась в православном институте «Со-действие», но любовь к вышивке ей привила ещё бабушка, которая работала на Тарусской фабрике художественной вышивки. Мастерица с теплотой вспоминает, как в детстве росла в окружении красивых работ и с гордостью надевала фартук, вышитый бабушкиными руками.

По сложившейся традиции, после фестиваля лучшие работы «Души России» показывают в Японии, а затем везут по городам России. Первой остановкой тура станет Благовещенск.