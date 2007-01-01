Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша провел рабочую встречу с Игорем Серицким
Общество

Владислав Шапша провел рабочую встречу с Игорем Серицким

Дмитрий Ивьев
21.05, 07:00
0 256
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с временно исполняющим обязанности командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенантом Игорем Серицким. Главной темой разговора стала поддержка участников специальной военной операции.

В регионе бойцам и их семьям помогают не только по федеральным программам, но и за счет местных инициатив — их около тридцати. Например, на базе областной больницы работает реабилитационный центр, где ветераны могут получить необходимую медицинскую помощь. Также в области уделяют внимание трудоустройству участников СВО и реализуют программу «Герои земли Калужской» для подготовки управленческих кадров из числа ветеранов.

Владислав Шапша отметил, что вся эта работа ведется в тесном сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества». Игорь Серицкий высоко оценил результаты совместных усилий.

https://max.ru/Shapsha_VV/AZ5FyoGBRI4

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJldzlITk9EVnZ2WXF4L0lid1lsM2c9PSIsInZhbHVlIjoiZ2JLOG5SZmxCY25CQTY3VGc1dEFIbFVydmp3WVNDTUIvenZGakJCaFdUKy9pVkZGMkR3S1gvWW1Rb1FFQ0lGTU5Ob0FYVVliYmJyakhtZXJkakIwQWdiV0cwWmh3a1ZSUGorR0NvUkdJVjdMUS91Z00yRGIwZGllWHRoUCt1UmR3U2p6WWhldmQ3OFlZcmNFc051S0lFN0dKWkVZQWtraEtxWksxR2VSMmdhOTNsSVNoVU1iUHE2WTJjMUtmNXFlWjlsM0ZGeCthYzU5N3ZQWnJkclFmWllBMElQNGRQSFhScDhmdE5ES2lNNUROSStmT2h0VWtVZ2NBSGYycXFHSEV2SmpZdi9MRW13bVVOQ0dHc1FsVGU2OWphUGhjZEtEbk1vNDUySnNzUEdtS2U3ZU81ZHEvOHNPWXJ0aWx6TENSWXhPcnVhdDUyY2ZjcElubkl6U3dEWFdpWmlvc0ZKN0UwUU1sNVl0Wjc5cWQyOUtLSVdQRnE5b0RWQWdKKy9mUUVKZllKYXVhVXM5WDFzc1diM2pYbmh0b2xpNWxIUklDM0N4MVJHMnpqRHFvdGJBd3NtSjhOT1FpT0VPUXhPTiIsIm1hYyI6ImM5MTExYjFlZWIxM2VjMjI0YmMyYWM3ZjRiNTU4NmU4ZWE5ODgzNmFiNjYxMGM4MWY0YTdiODhhYmU1MjdlNmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZNK1BLcVJCNHB6NUxzcEJ3OVExRHc9PSIsInZhbHVlIjoiOEI2YXB0QlRROXQ2b1NrTnY0dUNybmdMRHhIV0ljMVp0YjRPMk4veXRwUEoyeS90Z0Fyc3YwVm5tS05WKzA2bmQwTXpyUXNCVEkzY1AvQmtHV2hnM21kVTlZeVBXaUZmNWpOOUZ0R0Z5ZDBDeU05NktFQW4vbmlCdG01U1BYZlhkTWUxN0NVSVB3b3pjdkFGZ2hwQjVjU0Qydll2TnVsZW0vbFpJdURVMGY4UDBJS0lqeXJDTGVrekpzbWFzdFFMem1jYTYrZTVQUndFVk55a3NBRmdJRDVhNGFpcHFmZGkyUy9WNHlQS2ZLVURJR2E4ckduS1V4VnZLWVJzdStxWERmWms1cEcrRlNoU2lGVW9NaFpnTW0wNStETm5tbWw4OVRIYkNVWTJsbFg5MEtJSDc5NFByWEphV0x3ZmFta2NKNHVpb2tTSE0wVVE0K2ttZUVqOTgwbGE1RmM4Z1BqMWRXTkdDbUZaMjBFT05xbSs3T1pLUm5ORW9LbHBocldSMk5SSllFcDhXcmljSEQ2bUVhTllWUjhDT3BOdjlFbnFad01nbHptdVArVzQ2WCtMWFdlTzNJUmVMdGtXUWt3bHpraEpFL1RPK1RDNE9WVEpKM00yRWZRK2ROR1YzUWhxSTdweEU2OCtuVUkrMDlQZFFiYVYvZWRPVHBkSXpQeTFSODBqODFoRU5uWnpkSC9UbVlpQUp2VThOQnZmdm93aHVUaFJPelRuMWErU2g5bWFqa1Vwc1pxWDZ0WTV0bWQ3WHVuRXF0VXNRVmVXSE94NDBCMllIY1RvREQ4dHo0Vk9CdzJnaDFjUjR3VE8wME42VG8xbUY4RXJrUHNsMk1QVCIsIm1hYyI6Ijk5MWRlMzUyMjUwMTcyZjY5N2RiYzNiYzZkZmRiMjMyZmRjZDI4NjNlMWM2N2NjMzI1MTZmYTI0NzJiZGM0M2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+