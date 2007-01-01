Владислав Шапша провел рабочую встречу с Игорем Серицким

Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с временно исполняющим обязанности командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенантом Игорем Серицким. Главной темой разговора стала поддержка участников специальной военной операции.

В регионе бойцам и их семьям помогают не только по федеральным программам, но и за счет местных инициатив — их около тридцати. Например, на базе областной больницы работает реабилитационный центр, где ветераны могут получить необходимую медицинскую помощь. Также в области уделяют внимание трудоустройству участников СВО и реализуют программу «Герои земли Калужской» для подготовки управленческих кадров из числа ветеранов.

Владислав Шапша отметил, что вся эта работа ведется в тесном сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества». Игорь Серицкий высоко оценил результаты совместных усилий.

