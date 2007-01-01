Калужане рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе

Главным источником стресса оказалось поведение коллег — токсичность, сплетни, грубость и конфликты в коллективе. На это пожаловались 12% опрошенных. На втором месте — отношение начальства к подчиненным (10%), причем 7% отдельно отметили непрофессионализм руководителей.

Также работников беспокоят некомпетентные коллеги и нестабильность компании — по 6% голосов. Меньше, но всё же значимо, влияют на настроение авралы, перегрузки, сложные клиенты, неразбериха в процессах, скучные задачи и низкая зарплата.

14% калужан сказали, что на работе не испытывают стресса вообще.

Интересно, что мужчины и женщины реагируют на разные раздражители. Мужчин чаще выводят из строя некомпетентное руководство и непрофессионализм сослуживцев. Женщины же больше переживают из-за конфликтов в коллективе, отношения начальства, общения с клиентами и общей неорганизованности в работе. Опрос провел сервис SuperJob.