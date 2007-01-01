Каждый четвертый калужанин имеет подработку
Каждый четвертый калужанин имеет подработку

Дмитрий Ивьев
20.05, 15:48
Такие данные показал опрос сервиса SuperJob.

Еще половина жителей региона готова найти дополнительный заработок, если представится возможность. А вот 23% опрошенных не интересуются подработками — им хватает основной занятости.

Мужчины чаще берут на себя вторую работу: 30% против 24% среди женщин. Самый активный возраст для подработок — от 25 до 35 лет (30%), а вот молодежь до 25 лет реже ищет дополнительный доход (18%).

Интересно, что чаще всего подрабатывают те, кто трудится в гибридном формате — часть времени в офисе, часть дома. Таких оказалось 39%. Среди полностью удаленных сотрудников подработку имеют 26%, а среди тех, кто каждый день ходит на работу, — только 21%.

Больше всего дополнительных занятий среди представителей важных для общества профессий. Почти 40% медсестер и врачей, треть учителей и главных бухгалтеров имеют подработку. Также часто совмещают маркетологи, воспитатели, охранники и программисты. Реже всего второй работой занимаются продавцы и экономисты.

Большинство калужан уделяют подработке немного времени — менее 10 часов в неделю. Лишь 15% тратят на это больше 20 часов.

Что касается денег, то у многих дополнительный заработок составляет существенную часть бюджета. Четверо из десяти получают от подработки 10–30% своего дохода, каждый пятый — от 30 до 50%, а каждый восьмой и вовсе живет на деньги от второй работы более чем наполовину.

