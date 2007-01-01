«Это наш любимый мастер»: 109 лет трудовой династии на предприятии и одна мечта

Сборочный цех ПАО «КАДВИ» — это мир, где железо живет активной жизнью, а выпуском продукции управляют профессионально подготовленные люди.

И в центре этого мира, как добрая фея технического прогресса, работает Елена Николаевна Поликарпова.

Когда мы пришли на завод, чтобы поговорить с ней, сотрудники сразу выразили общее мнение. «Это наш любимый мастер!» — заявили они в один голос.

И действительно, глядя на Елену Николаевну, ­понимаешь: она не просто контролирует процесс, она создает на участке атмосферу, где хочется работать.

В ее внешности нет ничего «железного» — скорее, в ней есть та женская мудрая мягкость, которая способна уговорить самый капризный станок и найти общий язык с любым рабочим.

«Папа и мама познакомились на заводе»

В разговоре с журналистом Елена Николаевна улыбается, когда речь заходит о ее прошлом.

— А как пришли на завод?

— Я пришла 2 февраля 2002 года.

— Вы даже дату помните?

— Конечно. Почему-то она осталась в памяти.

Елена Николаевна — коренная калужанка. 23 года назад она переступила порог завода, который, по сути, всегда был для нее родным, так как оказался предопределен не профориентацией, а самой судьбой.

— И папа здесь работал, и мама работает. Других мыслей выбора места работы не было. И не жалею.

Ее мама, Татьяна Михайловна, старший контрольный мастер, ее стаж перевалил уже за 45 лет. Отец, Николай Владимирович, тоже отдал заводу профессиональные годы своей жизни.

— Мама пришла в 1981 году, когда папа уже работал. Познакомились здесь, на заводе, а в 1982-м поженились.

В голосе Елены Николаевны чувствуется теплота.

Завод стал местом силы их семьи. Позже сюда пришел работать муж нашей героини — Андрей Николаевич Поликарпов, тоже мастер участка. А через какое-то время — сестра, Ольга Николаевна, ныне старший контрольный мастер ОТК. Каждый отдал предприятию больше двух десятков лет. А общий трудовой путь их династии — так называемый совокупный стаж — уже превысил 109 лет!

«Мама всегда подскажет»

Спросил у Елены Николаевны, тяжело ли работать с мужикам и железками.

— Ничего, находим подход. Поначалу да, страшновато было, — признается она. — Но к каждому нужен свой подход, свой ключик. Сегодня в ее подчинении больше двух десятков человек. Это как семья, только большая и профессионально шумная. Хорошо, когда на связи всегда есть главный советчик — мама, Татьяна Михайловна. — Советуетесь с мамой в рабочих делах? Елена уверенно кивает. — Ну да. У нее стаж 45 лет, как же не спросить? При этом Елена разделяет понятия «работа — это работа, дом — это дом», поэтому рабочие проблемы и тот самый заводской характер, замешанный на ответственности и любви к делу, который чувствуется в каждом ее жесте, старается оставлять за дверью дома. — Сложнее стало работать? — Интереснее! Новую продукцию начали выпускать, объемы выросли. Это не дает расслабиться.

Для тех, кто боится заводской жизни

Заводская жизнь не сводится к одной только работе. ПАО «КАДВИ» не случайно несколько лет подряд признается в Калужской области «Лучшим работодателем года». Здесь хорошо развита система наставничества, поддерживаются молодые семьи, расширяются династии. На заводе заботятся о ветеранах и взращивают свое будущее, молодых профессионалов. Спортивная, творческая и молодежная жизнь идут полным ходом. В цехах много новых и молодых работников, которым помогают опытные наставники завода.

При таком подходе неудивительно, что сын Елены Николаевны — 18-летний Никита — уже присматривается к заводу.

— Династия продолжится?

— Я надеюсь. Сейчас нам 109 лет, а там, глядишь, и 200, и 300 наберем. Мы ничего ему не навязывали. Сам выбрал. Пришел на день открытых дверей, ему понравилось. Ходили с ним на сборку и в механические цеха. Планирует после школы поступать в Бауманский университет, а потом — к нам. Это моя маленькая мечта.

В конце разговора спрашиваю у Елены Николаевны, что она хочет сказать тем, кто, идя мимо завода, думает, что в цехах темно, страшно и неперспективно.

— На заводе сегодня работать хорошо. Интересно. Не надо ничего бояться, — твердо говорит мастер. — Зарплата хорошая. Все решаемо. И самое главное — есть хороший коллектив, условия труда, а также перспективы будущего и карьерный рост.