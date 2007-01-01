Точность, взаимовыручка и развитие: взгляд изнутри команды «МАКО ФУРНИТУРА»

21.05, 10:51
За надежной работой современного предприятия всегда стоят люди — специалисты, которые настраивают оборудование, ответственно выполняют рабочие задачи и обеспечивают бесперебойный выпуск продукции.

Сегодня в центре внимания — сотрудники завода «МАКО ФУРНИТУРА». От новичка, осваивающего сложные прессовые автоматы, до инженера-механика с девятилетним стажем и водителя, нашедших свое призвание после смены направления работы внутри завода. Их истории наглядно доказывают: устойчивое производство строится не только на технологиях, но и на профессионализме, взаимовыручке и реальных возможностях для реализации.

Как проходит первый день на новом месте? Что удерживает специалистов на предприятии годами? И почему заводская работа оказывается динамичной и по-настоящему творческой? Ответы — в интервью с командой «МАКО ФУРНИТУРА». 

Сегодня мы знакомим вас с водителем электроштабелера Викторией Ларионовой. Ее путь на предприятии — пример того, как благодаря трудолюбию и открытости новому можно найти свое место в компании и развиваться вместе с ней.

– Виктория, расскажите, как вы пришли на завод «МАКО ФУРНИТУРА».
– По образованию я экономист оценщик по земельно имущественным отношениям, но по специальности не рабо­тала. Был небольшой опыт работы в торговле, а в феврале 2012 года я пришла сюда. Начинала сборщицей изделий.

– Как произошел переход на новую должность?
– Два года я проработала на сборке. Потом руководители предложили мне вы­учиться на водителя электроштабелера.

– Где вы проходили обучение?
– В учебном центре. После теории была практика, работала на подмене. Когда увидели, что у меня все получается, перевели на постоянную работу водителя погрузчика.

– Опишите свой обычный рабочий день.
– Сборщицы изготавливают продукцию, я ее забираю. Еще меняю палеты, подвожу к линиям полуфабрикаты и упаковку.

– Как вы узнаете, куда и когда нужно подъехать?
– У всех сборщиц есть специальные сигнальные устройства — фонари. Если горит красно желтый свет, нужно забрать готовую продукцию. Если красно зеленый — надо что то привезти. Так что я, как водитель, должна следить и за движением, и за «светофорами».

– Вам нравится эта работа?
– Очень! Я не сижу на месте, работа в движении как раз то, что мне нужно.

Инженер­механик Акоп Суварян почти девять лет является неотъемлемой частью команды завода «МАКО ФУРНИТУРА». Ведь именно он отвечает за то, чтобы все механизмы работали как часы.

– Акоп, давайте начнем с истоков. Вы работаете по специальности?
– Да, мой путь начался в Политехническом институте Армении. К моменту прихода на завод у меня уже был опыт работы на производстве в России, что значительно облегчило адаптацию.

– Многие считают работу инженера­механика рутинной. Готовы с этим поспорить?
– Наоборот, это невероятно творческая профессия! Каждый день приходится искать нестандартные решения. Порой нужно применить смекалку, чтобы найти подходящую замену детали или оптимизировать работу оборудования.

– Можете описать свой рабочий день?
– Мой день — это постоянная динамика. Ремонт оборудования, контроль за наличием запчастей, горюче­смазочных материалов (ГСМ). Главная задача — предугадать возможные форс­мажоры и предотвратить их. Мы не можем позволить себе простои, поэтому все должно работать безупречно.

– С кем приходится взаимодействовать в процессе работы?
– Практически со всеми отделами предприятия. Хорошая новость в том, что коллектив у нас замечательный, всегда готовы помочь и поддержать.

– Что заставило вас остаться на заводе на столь длительный срок?
– Здесь сошлись все важные факторы: комфортные условия труда, понимающее руководство и, главное, возможности для профессионального роста. Работа, действительно, интересная, каждый день новые вызовы.

– Как изменилось производство за время вашей работы?
–  Появилось много нового: оборудование, новые задачи, существенно развился парк техники. Да, стало сложнее, но интереснее!

К коллективу завода «МАКО ФУРНИТУРА» присоединился новый специалист — Андрей Мастюгин, наладчик прессовых автоматов.

Мы попросили Андрея поделиться впечатлениями о первых рабочих днях. Вот что он рассказал.

– Начну с того, что по образованию я техник в сфере IT­технологий. Наладчиком стал не так давно, примерно два года назад. Сначала работал на другом заводе на станках. Предложили попробовать наладку, после этого стал развиваться в этой сфере. Увидел вакансию в МАКО, откликнулся — и вот я здесь! На собеседовании обсудили условия, был подробно представлен мой функционал, задачи, график, все подошло. Так и начал работать.

– Что удивило в первую очередь?
– Чистота и порядок! Каждый занимается своим делом, без лишних задач, без суеты. А коллектив просто отличный, всегда помогут, в беде не оставят.

– Какие планы на ближайшее время?
– Сначала хочу досконально освоить оборудование, чтобы обеспечить его бесперебойную работу. Планирую обучиться ремонту и техобслуживанию, а в перспективе — заняться наладкой и ремонтом автоматических сборочных линий.

– А как прошел первый рабочий день?
– У меня для вас целых три слова: «Все просто отлично!

– Добро пожаловать в команду, Андрей!

Реклама. ООО "Мако Фурнитура". ИНН 4028035360. erid: 2VfnxxeTch8
