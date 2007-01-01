Точность, взаимовыручка и развитие: взгляд изнутри команды «МАКО ФУРНИТУРА»
За надежной работой современного предприятия всегда стоят люди — специалисты, которые настраивают оборудование, ответственно выполняют рабочие задачи и обеспечивают бесперебойный выпуск продукции.
Сегодня в центре внимания — сотрудники завода «МАКО ФУРНИТУРА». От новичка, осваивающего сложные прессовые автоматы, до инженера-механика с девятилетним стажем и водителя, нашедших свое призвание после смены направления работы внутри завода. Их истории наглядно доказывают: устойчивое производство строится не только на технологиях, но и на профессионализме, взаимовыручке и реальных возможностях для реализации.
Как проходит первый день на новом месте? Что удерживает специалистов на предприятии годами? И почему заводская работа оказывается динамичной и по-настоящему творческой? Ответы — в интервью с командой «МАКО ФУРНИТУРА».
Сегодня мы знакомим вас с водителем электроштабелера Викторией Ларионовой. Ее путь на предприятии — пример того, как благодаря трудолюбию и открытости новому можно найти свое место в компании и развиваться вместе с ней.
– Виктория, расскажите, как вы пришли на завод «МАКО ФУРНИТУРА».
– По образованию я экономист оценщик по земельно имущественным отношениям, но по специальности не работала. Был небольшой опыт работы в торговле, а в феврале 2012 года я пришла сюда. Начинала сборщицей изделий.
– Как произошел переход на новую должность?
– Два года я проработала на сборке. Потом руководители предложили мне выучиться на водителя электроштабелера.
– Где вы проходили обучение?
– В учебном центре. После теории была практика, работала на подмене. Когда увидели, что у меня все получается, перевели на постоянную работу водителя погрузчика.
– Опишите свой обычный рабочий день.
– Сборщицы изготавливают продукцию, я ее забираю. Еще меняю палеты, подвожу к линиям полуфабрикаты и упаковку.
– Как вы узнаете, куда и когда нужно подъехать?
– У всех сборщиц есть специальные сигнальные устройства — фонари. Если горит красно желтый свет, нужно забрать готовую продукцию. Если красно зеленый — надо что то привезти. Так что я, как водитель, должна следить и за движением, и за «светофорами».
– Вам нравится эта работа?
– Очень! Я не сижу на месте, работа в движении как раз то, что мне нужно.
Инженермеханик Акоп Суварян почти девять лет является неотъемлемой частью команды завода «МАКО ФУРНИТУРА». Ведь именно он отвечает за то, чтобы все механизмы работали как часы.
– Акоп, давайте начнем с истоков. Вы работаете по специальности?
– Да, мой путь начался в Политехническом институте Армении. К моменту прихода на завод у меня уже был опыт работы на производстве в России, что значительно облегчило адаптацию.
– Многие считают работу инженерамеханика рутинной. Готовы с этим поспорить?
– Наоборот, это невероятно творческая профессия! Каждый день приходится искать нестандартные решения. Порой нужно применить смекалку, чтобы найти подходящую замену детали или оптимизировать работу оборудования.
– Можете описать свой рабочий день?
– Мой день — это постоянная динамика. Ремонт оборудования, контроль за наличием запчастей, горючесмазочных материалов (ГСМ). Главная задача — предугадать возможные форсмажоры и предотвратить их. Мы не можем позволить себе простои, поэтому все должно работать безупречно.
– С кем приходится взаимодействовать в процессе работы?
– Практически со всеми отделами предприятия. Хорошая новость в том, что коллектив у нас замечательный, всегда готовы помочь и поддержать.
– Что заставило вас остаться на заводе на столь длительный срок?
– Здесь сошлись все важные факторы: комфортные условия труда, понимающее руководство и, главное, возможности для профессионального роста. Работа, действительно, интересная, каждый день новые вызовы.
– Как изменилось производство за время вашей работы?
– Появилось много нового: оборудование, новые задачи, существенно развился парк техники. Да, стало сложнее, но интереснее!
К коллективу завода «МАКО ФУРНИТУРА» присоединился новый специалист — Андрей Мастюгин, наладчик прессовых автоматов.
Мы попросили Андрея поделиться впечатлениями о первых рабочих днях. Вот что он рассказал.
– Начну с того, что по образованию я техник в сфере ITтехнологий. Наладчиком стал не так давно, примерно два года назад. Сначала работал на другом заводе на станках. Предложили попробовать наладку, после этого стал развиваться в этой сфере. Увидел вакансию в МАКО, откликнулся — и вот я здесь! На собеседовании обсудили условия, был подробно представлен мой функционал, задачи, график, все подошло. Так и начал работать.
– Что удивило в первую очередь?
– Чистота и порядок! Каждый занимается своим делом, без лишних задач, без суеты. А коллектив просто отличный, всегда помогут, в беде не оставят.
– Какие планы на ближайшее время?
– Сначала хочу досконально освоить оборудование, чтобы обеспечить его бесперебойную работу. Планирую обучиться ремонту и техобслуживанию, а в перспективе — заняться наладкой и ремонтом автоматических сборочных линий.
– А как прошел первый рабочий день?
– У меня для вас целых три слова: «Все просто отлично!
– Добро пожаловать в команду, Андрей!
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.