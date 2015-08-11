7 дней до окончания регистрации на СберПрайм Зелёный Марафон в Калуге

30 мая в Калуге в тринадцатый раз пройдет СберПрайм Зелёный Марафон – спортивно-благотворительное мероприятие состоится при поддержке подписки СберПрайм. Участие в забеге бесплатное.

Организаторы подготовили для бегунов различные дистанции: взрослые участники и дети 14-17 лет смогут проверить себя на дистанции 4,2 км, 420 метров смогут пробежать дети 7-13 лет, а те, кто предпочитают бегу ходьбу, смогут испытать себя в дисциплине «северная ходьба» (4,2 км).

Регистрация на СберПрайм Зелёный Марафон в Калуге продлится до 26 мая на сайте забега. Для участия в забеге необходим оригинал медицинской справки. Получить стартовый номер для забега можно 30 мая на площадке проведения мероприятия (набережная Яченского водохранилища) или предварительно 28 и 29 мая в офисе Сбербанка по адресу: ул. Кирова, 21А. Стартовые номера выдаются только при наличии справки и документа, удостоверяющего личность.

В Калуге мероприятие обещает стать ярким семейным событием. В зоне активностей гостей ждет насыщенная развлекательная программа:

для юных гостей: детские мастер-классы от мастерской «Ступени» и «Оранжевый город», а также развивающие активности от монтессори-клуба «Муравейник» и клуба «Фанни Санни».

активный отдых: «Лето на Оке» организует увлекательный квест с прохождением туристической тропы, также на площадке можно будет сдать нормы ГТО.

творчество и развлечения: роспись автомобилей от «Автограда», веселые игры с аниматорами, яркий аквагрим и традиционное угощение - сладкая вата.

для взрослых: гости смогут не только весело провести время, но и позаботиться о себе: на площадке будет организована проверка здоровья, зона массажа и другие активности.

сюрпризы от партнеров: «Юхновград», «Калужские термы», «Планета Калуга» и «Окунев групп» разыграют и подарят победителям специальные сертификаты.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Калуга уже не первый год с радостью присоединяется к Зелёному Марафону, и каждый раз мы видим, как этот праздник объединяет семьи, друзей и коллег. Это не просто забег, а возможность внести свой вклад в будущее детей, сделав это активно и со смыслом. В этом году мы постарались сделать программу в Калуге максимально насыщенной и интересной для гостей всех возрастов — от малышей до их родителей. Бегом, музыкой и добрыми делами мы вместе откроем лето! Приглашаю всех калужан принять участие в нашем благотворительном празднике».