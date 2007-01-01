В селе Роща ограничили доступ к опасному заброшенному зданию
В среду, 20 мая, прокуратура Тарусского района сообщила об ограничении доступа к потенциально опасному объекту.
По данным ведомства, на территории села Роща Тарусского района находится заброшенное здание в аварийном состоянии.
— Объект долгое время не использовали. Свободный доступ к нему не ограничили, это создавало угрозу жизни и здоровью граждан, - уточнили в прокуратуре.
Прокуратура обратилась в суд с требованием ограничить свободный доступ в здание.
Доступ к опасному объекту ограничили.
