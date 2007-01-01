В Людиново готовится к открытию детский центр
Его создают в районном Доме культуры.
В прошлом году на это удалось привлечь федеральные средства.
- Отремонтировали зал — глаз радуется, - рассказал глава района Геннадий Ананьев. - Ждем новое оборудование и мебель. Развивающие игры тоже не заставят себя ждать— будет чем заняться! Скоро наши маленькие людиновцы начнут здесь творить, играть и открывать мир!
