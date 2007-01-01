Жара в Калуге приблизилась к рекордным значениям

Во вторник, 19 мая, воздух в городе прогрелся до 30 градусов.

- Однако действующий рекорд 1934 года, равный 30,2 градуса, остался не поверженным, - рассказала известный метеоролог Татьяна Инкина. - Не хватило всего 0,2 градуса. Еще пару дней с большой вероятностью можно ожидать исторических максимумов.

По ее словам, такая погода образовалась из-за антициклона. Юго-восточный ветер принёс к нам теплые воздушные массы.

При этом на выходных ожидается похолодание.