Жара в Калуге приблизилась к рекордным значениям
Во вторник, 19 мая, воздух в городе прогрелся до 30 градусов.
- Однако действующий рекорд 1934 года, равный 30,2 градуса, остался не поверженным, - рассказала известный метеоролог Татьяна Инкина. - Не хватило всего 0,2 градуса. Еще пару дней с большой вероятностью можно ожидать исторических максимумов.
По ее словам, такая погода образовалась из-за антициклона. Юго-восточный ветер принёс к нам теплые воздушные массы.
При этом на выходных ожидается похолодание.
