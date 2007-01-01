В селе Хвастовичи мать троих детей получила год колонии за долги по алиментам

Во вторник, 19 мая, прокуратура Хвастовичского района сообщила о вынесении приговора 34-летней местной жительнице.

По данным ведомства, она признана виновной в неоднократной неуплате денег на содержание несовершеннолетних детей.

— По решению суда женщина была обязана выплачивать алименты троим своим несовершеннолетним детям. Деньги она не выплачивала, за это её привлекли к административной ответственности в сентябре 2023 года. Затем с мая 2025 года по январь 2026 она снова не выплачивала деньги. Задолженность составила более 390 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал женщине год колонии-поселения.