Более 240 миллионов рублей выделено на защиту калужских лесов от пожаров в 2026 году
В 2026 году на защиту лесов Калужской области от пожаров выделят более 240 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель губернатора Валентина Авдеева.
Из этой суммы около 24 миллионов рублей поступит из федерального бюджета. Эти средства пойдут на профилактику возгораний, мониторинг ситуации и тушение огня.
Отдельно 4,5 миллиона рублей направят на закупку новой спецтехники в рамках проекта «Сохранение лесов». Такие меры помогают не только беречь природу, но и улучшать экологическую обстановку в регионе.
