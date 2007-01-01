В Калуге прошел круглый стол представителей власти с участниками спецоперации
В Калуге прошел круглый стол представителей власти с участниками спецоперации

Дмитрий Ивьев
19.05, 11:44
В ходе круглого стола на тему «Забота и доверие: как государство защищает интересы участников СВО» прошел прямой диалог представителей органов власти и участников спецоперации. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил организовать оценку эффективности мер поддержки бойцов и их близких в регионе.

В ходе диалога, модератором которого выступил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, обсуждались льготы для военнослужащих и их семей, реабилитация и социализация, а также обратная связь и использование цифровых сервисов в этом вопросе.

По итогам встречи подготовлены предложения по совершенствованию мер поддержки, чтобы они были более адресными, предоставлялись быстро и максимально удобно.

