Купание совы попало на видео в калужском лесу
Купание совы попало на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
19.05, 13:40
Запись с фотоловушки во вторник, 19 мая, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

Орнитолог «Калужских засек» Алексей Костин пояснил, что это длиннохвостая неясыть.

- В 2013 году была впервые встречена в нашем заповеднике, - пояснил он. - В средней полосе длиннохвостая неясыть предпочитает высокоствольные леса, чередующиеся с рединами, полянами, ветровальными участками, поэтому мозаичная структура засечных лесов привлекательна для этого вида. Как и другие неясыти, длиннохвостая питается, преимущественно, мышевидными грызунами. Но при низкой их численности эта сова успешно охотится на птиц, вплоть до тетерева, белок и даже молодых зайцев.

Численность длиннохвостой неясыти на Южном участке заповедника колеблется от 5 до 10 пар.

