«Автомобильные технологии»: время сильных людей

Успех завода базируется на семейных ценностях.

Промышленность держится не только на технологиях, инвестициях и производственных планах. Ее настоящая опора — люди, которые связывают с предприятием годы жизни, приводят детей, передают профессию и отношение к труду как семейную ценность.

На предприятии «Автомобильные технологии» трудовые династии стали частью корпоративной культуры. За 15 лет работы завод сумел не только сохранить производство в условиях серьезных экономических вызовов и санкционного давления, но и создать среду, в которой сотрудники остаются надолго — потому что видят здесь стабильность, уважение и перспективу.

Пятнадцать лет становления и промышленного роста

«Автомобильные технологии» — пример современного производства, стабильность которого выражается не в декларациях, а в реальных человеческих историях. Здесь формируются династии, вырастают специалисты и закрепляется доверие к профессии как к делу жизни.

История предприятия «Автомобильные технологии» — это путь от формирования производственной площадки до полноценного современного автомобильного производства. За 15 лет завод прошел несколько этапов развития: от освоения базовых операций сборки до внедрения более сложных производственных циклов, включая сварку, окраску и полный цикл автомобильного производства.

Особое значение имеет тот факт, что предприятие сумело пройти через период серьезных внешних ограничений, сохранив не только производственные мощности, но и ключевое — кадровый потенциал. В условиях, когда многие отраслевые площадки сталкивались с сокращениями и остановками, здесь удалось удержать коллектив и продолжить развитие.

Запуск новых проектов, расширение линейки производственных операций и адаптация к новым экономическим условиям стали подтверждением того, что предприятие сохраняет стратегическую устойчивость и долгосрочную перспективу развития.

Решение, проверенное временем

Начальник смены департамента сборки Лариса Ахметшина устроилась на работу на предприятие в 2011 году. Ее профессиональный путь начался с позиции мастера и привел к руководству сменой, что само по себе отражает внутреннюю систему роста, принятую на заводе.

— Когда я перешла сюда с другого предприятия, сразу почувствовала разницу. Здесь совершенно другой уровень взаимодействия и отношения к людям, — отмечает Лариса Ахметшина.

Через год после ее трудоустройства на завод пришел работать супруг Вадим. Он начинал оператором, а позже вырос до бригадира. Впоследствии трудовую династию продолжил сын Ришат, который сначала проходил практику в машиностроительном техникуме, а затем пришел на завод уже как дипломированный специалист. Сегодня он работает колористом и техником по покраске. На предприятии он также встретил свою будущую супругу Валентину, и теперь они продолжают трудиться вместе на одном производственном направлении.

Позже к коллективу присоединилась и дочь Ларисы и Вадима Ахметшиных, окончившая университет с красным дипломом. Валерия выбрала офисное направление, но при этом хорошо знакома и с производственной частью благодаря участию в днях открытых дверей и ознакомительных программах предприятия.

По словам Ларисы Ахметшиной, решения членов семьи были самостоятельными — основанными на личном опыте и наблюдении за работой завода.

Производственная культура как основа устойчивости

Одним из ключевых факторов формирования трудовых династий на предприятии является внутренняя культура производства. Здесь выстроена система адаптации новых сотрудников: учебные программы, наставничество, поэтапное погружение в процессы.

Новичков сопровождают опытные мастера и бригадиры, что позволяет снизить стресс адаптации и быстрее включить сотрудников в производственный ритм. В коллектив приходят люди из самых разных сфер — от гуманитарных профессий до технических специалистов, не имевших ранее опыта работы на автомобильном производстве.

Отдельного внимания заслуживает система профессионального роста. Внутренние карьерные переходы здесь не исключение, а распространенная практика. Сотрудники переходят с линейных позиций на руководящие, осваивают новые направления, участвуют в проектах развития производства.

Ярким примером является история сотрудника, пришедшего на предприятие в 2009 году. Алексей Чекмарев начинал свою трудовую деятельность на заводе начальником смены, затем возглавлял цех сборки, а сегодня работает менеджером проекта Haval M6, участвуя в развитии новых производственных программ.

Со временем предприятие стало частью и семейной истории: его сыновья Данила и Никита после обучения в Калужском технологическом колледже также пришли работать на завод. Один из них развивает IT-направление, второй занят в службе главного технолога и участвует в подготовке технологических процессов сборки.

Завод «Автомобильные технологии» охотно принимает в свою команду молодых энергичных сотрудников с новыми идеями и прогрессивным мышлением. Молодым специалистам предоставляются широкие социальные гарантии, возможности для профессионального и карьерного роста, достойная заработная плата. Каждый становится частью большой корпоративной культуры и ощущает преемственность профессиональной среды.

— Благодаря предприятию у моих детей появилось достойное место работы сразу после получения образования. У каждого из них стоит цель: стать специалистом в своей отрасли и принести максимальную пользу заводу, — подчеркивает Алексей Чекмарев.

Открытый диалог и инженерная среда

Важной особенностью корпоративной культуры предприятия является доступность коммуникации между сотрудниками и руководством. Здесь действует система обратной связи, позволяющая обсуждать производственные предложения, инициативы и рационализаторские идеи. Регулярно проводятся внутренние конкурсы и программы развития, направленные на повышение эффективности производства и вовлеченность персонала. Подобная модель управления формирует среду, в которой сотрудники ощущают свою причастность к общему результату, а инициативность становится частью профессионального поведения.

Сегодня «Автомобильные технологии» представляют собой не только производственную площадку, но и устойчивую социально-профессиональную систему. Здесь формируются трудовые династии, выстраиваются долгосрочные карьерные траектории и сохраняется преемственность поколений.

Завод стал примером предприятия, где стабильность выражается в реальных фактах: сохраненный коллектив, развитие проектов, запуск новых производственных циклов и рост компетенций внутри компании.

Именно сочетание технологического развития и человеческого капитала позволяет предприятию оставаться устойчивым и формировать вокруг себя профессиональное сообщество, в котором работа становится частью жизни, а не временным этапом.

